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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«صباح الخير يا مصر» يرصد فعاليات حفل تخرج الدفعة الثالثة من مشروع «ابدأ حلمك»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، حفل تخرج الدفعة الثالثة من مشروع «ابدأ حلمك»، وذلك على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية وفقاً لما رصده صباح الخير يا مصر.

ويهدف المشروع إلى تأهيل الشباب في مختلف فنون المسرح، وإعداد الممثل الشامل، من خلال برنامج تدريبي متكامل يجمع بين التمثيل والدراما والموسيقى والرقص والتعبير الحركي، إلى جانب الديكور والأزياء.

«جاري تحميل الحلم».. عرض حفل التخرج

يشهد حفل التخرج تقديم العرض المسرحي «جاري تحميل الحلم»، من كتابة أحمد الملواني، وإضاءة محمد سالم، وديكور عمرو الأشرف، وستايلست مروة عودة، واستعراضات مناضل عنتر، وإعداد موسيقي إسلام علي، فيما يتولى محمد جبر الفكرة والإخراج.

ويشارك في المشروع عدد من المتخصصين في مجالات الفنون المسرحية، تحت الإدارة الفنية للمخرج أحمد طه، ضمن رؤية تستهدف اكتشاف المواهب الشابة وتنمية قدراتها الفنية.

برنامج تدريبي متكامل للشباب

تضمن البرنامج التدريبي للدفعة الثالثة مجموعة من التدريبات المتخصصة، شملت التمثيل مع المخرج محمد جبر، والدراما مع الدكتورة لمياء أنور، والموسيقى مع الموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والرقص والتعبير الحركي مع الفنان مناضل عنتر، بالإضافة إلى التدريب على الديكور والأزياء مع الدكتور عمرو الأشرف.

وجرى تنفيذ المرحلة الثالثة بالتنسيق مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة الإسماعيلية، في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لدعم المواهب الفنية في مختلف المحافظات.

«ابدأ حلمك» يصل إلى محافظات جديدة

ويعد «ابدأ حلمك» من المشروعات النوعية للهيئة العامة لقصور الثقافة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الشابة، ونجح خلال مراحله السابقة في الوصول إلى عدد من المحافظات.

وشملت المرحلة الأولى محافظات الفيوم وأسيوط والشرقية، بينما تضمنت المرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ والوادي الجديد.

وتستهدف الهيئة خلال الفترة المقبلة توسيع نطاق تنفيذ المشروع ليصل إلى الجامعات المصرية، بما يسهم في الوصول إلى شريحة أكبر من الشباب، واكتشاف مواهب جديدة، وتعزيز حضور الثقافة والفنون في مختلف محافظات الجمهورية.

وزارة الثقافة المواهب المسرحي فنون المسرح

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