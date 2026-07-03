قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفراجة في ملف العدادات الكودية.. خطوات حكومية وبرلمانية لتسوية أوضاع الملايين
تحرك عاجل من التموين للرد على أزمة حذف البطاقات.. الضوابط والمعايير
العبرة بحقيقة الفعل .. تحذيرات من خطورة تبرير الرشوة وتجميلها بأسماء بديلة
موسم الجمال يتجدد.. المصريون والعالم يترقبون دولة التلاوة في موسمها الثاني الأحد المقبل
برلماني: الرئيس السيسي انحاز لإرادة المصريين في 3 يوليو وحمى الوطن من الفوضى
مقرر أممي: ما يحدث في السودان قد يرقى إلى جرائم دولية.. والدعم السريع يتحمل مسئولية الانتهاكات
الأرصاد تكشف عن المناطق الأعلى حرارة وتوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين
صعد 125 جنيها في أسبوع.. سعر الذهب الآن
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026.. الموعد والتردد
تحذير من الحلوى المغشوشة.. أعراض مبكرة قد تنذر بمضاعفات خطيرة لدى الأطفال
من هو؟.. والد لاعب دولي يفكر في الزواج بعد حصوله على عمولة كبيرة
موجات الحر تضرب العالم.. خبراء يحذرون من تداعيات تسارع التغيرات المناخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجانا .. «صوتك حياة» تتيح تعليم مهارات التصميم الرقمي لطلاب جامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

 أعلن راديو جامعة قناة السويس عن تنظيم ورشة «مبادئ الجرافيك ديزاين – Graphic Design Basics»، لتكون الورشة الختامية لمبادرة «صوتك حياة»، وذلك في إطار جهود الجامعة لتنمية مهارات طلابها وتأهيلهم بالمهارات العملية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة ندى كمال مستشار النشاط الثقافي والإعلامي.

وتأتي هذه الورشة في ختام سلسلة من الورش التدريبية التي تضمنتها المبادرة، والتي تناولت مهارات العرض والتقديم أمام الجمهور، والتقديم الإذاعي باللغة العربية، والتقديم الإذاعي باللغة الإنجليزية، لتختتم بمحطة تدريبية متخصصة في أساسيات التصميم الجرافيكي، باعتباره أحد المجالات التي تشهد طلبًا متزايدًا في سوق العمل، وما يرتبط بها من مجالات صناعة المحتوى الرقمي والإبداع البصري.

وأوضح راديو جامعة قناة السويس أن الورشة تستهدف تعريف المشاركين بمبادئ التصميم الجرافيكي، وأسس توظيف الألوان والخطوط والعناصر البصرية بصورة احترافية، إلى جانب التعرف على أهم أدوات التصميم، وكيفية إنتاج تصميمات مخصصة لمنصات التواصل الاجتماعي، والإنفوجرافيك، والعروض التقديمية، فضلًا عن التعرف على أسس إعداد Portfolio احترافي يساعد الطلاب على الانطلاق في سوق العمل والعمل الحر.

ومن المقرر أن تُعقد الورشة يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026، بمقر راديو جامعة قناة السويس وذلك في الفترة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السابعة مساءً، تحت تدريب عمر مصطفى، مصمم الجرافيك والمدرب براديو جامعة قناة السويس، مع إتاحة المشاركة مجانًا لطلاب جامعة قناة السويس.

وأشار الراديو إلى أن المشاركة في الورشة تقتصر على طلاب جامعة قناة السويس، مع الالتزام بتسجيل الحضور وفق الضوابط المعلنة، وإحضار جهاز لابتوب للمشاركة في الجانب العملي من التدريب، بما يتيح للمشاركين تطبيق المهارات التي يتضمنها البرنامج التدريبي بصورة مباشرة.

وأكد راديو جامعة قناة السويس أن مبادرة «صوتك حياة» استهدفت منذ انطلاقها تقديم برامج تدريبية مجانية تسهم في إعداد كوادر طلابية تمتلك المهارات الإعلامية والإبداعية، بما يعزز من فرصها في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الورشة الختامية تمثل امتدادًا لهذه الرؤية من خلال التركيز على تنمية مهارات التصميم الجرافيكي، باعتباره أحد التخصصات المرتبطة بصناعة المحتوى الرقمي والإبداع البصري.

ومن المقرر أن يستمر استقبال طلبات التسجيل حتى اكتمال العدد، على أن تكون الأولوية وفق أسبقية التسجيل، نظرًا لمحدودية الأماكن المخصصة للمشاركة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر الآن

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

كأس العالم

تأهل 12 منتخبا إلى ثمن نهائي كأس العالم حتّى الآن.. مواجهات نارية بدور الـ16

طقس شديد الحرارة

موجة حر جديدة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. والحرارة المحسوسة التحدي الأكبر

امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

جدول الثانوية العامة 2026| بدء امتحانات الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين غداً

ترشيحاتنا

ازالة شجرة

محافظ الجيزة يوجه بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وسرعة حلها

وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

الأحد.. فتح باب التظلمات على نتيجة إعدادية سوهاج.. تعرف على الرسوم والأماكن

ميناء دمياط

تداول 8 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

بالصور

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان لافت.. بوسي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد