مجانا .. «صوتك حياة» تتيح تعليم مهارات التصميم الرقمي لطلاب جامعة قناة السويس

أعلن راديو جامعة قناة السويس عن تنظيم ورشة «مبادئ الجرافيك ديزاين – Graphic Design Basics»، لتكون الورشة الختامية لمبادرة «صوتك حياة»، وذلك في إطار جهود الجامعة لتنمية مهارات طلابها وتأهيلهم بالمهارات العملية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة ندى كمال مستشار النشاط الثقافي والإعلامي.

وتأتي هذه الورشة في ختام سلسلة من الورش التدريبية التي تضمنتها المبادرة، والتي تناولت مهارات العرض والتقديم أمام الجمهور، والتقديم الإذاعي باللغة العربية، والتقديم الإذاعي باللغة الإنجليزية، لتختتم بمحطة تدريبية متخصصة في أساسيات التصميم الجرافيكي، باعتباره أحد المجالات التي تشهد طلبًا متزايدًا في سوق العمل، وما يرتبط بها من مجالات صناعة المحتوى الرقمي والإبداع البصري.

وأوضح راديو جامعة قناة السويس أن الورشة تستهدف تعريف المشاركين بمبادئ التصميم الجرافيكي، وأسس توظيف الألوان والخطوط والعناصر البصرية بصورة احترافية، إلى جانب التعرف على أهم أدوات التصميم، وكيفية إنتاج تصميمات مخصصة لمنصات التواصل الاجتماعي، والإنفوجرافيك، والعروض التقديمية، فضلًا عن التعرف على أسس إعداد Portfolio احترافي يساعد الطلاب على الانطلاق في سوق العمل والعمل الحر.

ومن المقرر أن تُعقد الورشة يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026، بمقر راديو جامعة قناة السويس وذلك في الفترة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السابعة مساءً، تحت تدريب عمر مصطفى، مصمم الجرافيك والمدرب براديو جامعة قناة السويس، مع إتاحة المشاركة مجانًا لطلاب جامعة قناة السويس.

وأشار الراديو إلى أن المشاركة في الورشة تقتصر على طلاب جامعة قناة السويس، مع الالتزام بتسجيل الحضور وفق الضوابط المعلنة، وإحضار جهاز لابتوب للمشاركة في الجانب العملي من التدريب، بما يتيح للمشاركين تطبيق المهارات التي يتضمنها البرنامج التدريبي بصورة مباشرة.

وأكد راديو جامعة قناة السويس أن مبادرة «صوتك حياة» استهدفت منذ انطلاقها تقديم برامج تدريبية مجانية تسهم في إعداد كوادر طلابية تمتلك المهارات الإعلامية والإبداعية، بما يعزز من فرصها في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الورشة الختامية تمثل امتدادًا لهذه الرؤية من خلال التركيز على تنمية مهارات التصميم الجرافيكي، باعتباره أحد التخصصات المرتبطة بصناعة المحتوى الرقمي والإبداع البصري.

ومن المقرر أن يستمر استقبال طلبات التسجيل حتى اكتمال العدد، على أن تكون الأولوية وفق أسبقية التسجيل، نظرًا لمحدودية الأماكن المخصصة للمشاركة.