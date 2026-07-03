عندي فوبيا| السقا: بخاف جدا من الحشرات والفراشات.. ورميت نفسي في حمام السباحة

كشف الفنان أحمد السقا خلال ظهوره في برنامج «قبل الماتش» عن معاناته مع فوبيا الحشرات والفراشات، مؤكدًا أنه يخاف منها بشكل كبير منذ فترة طويلة.

وقال السقا إنه خلال تصوير أحد المشاهد مع الفنانة منى زكي، فوجئ بوجود فراشة تقترب منه أثناء التصوير، موضحًا أنه كان يتوقف عن الأداء كلما بدأ تصوير المشهد، حيث قال مازحًا إنه كرر التوقف حوالي 13 مرة أثناء التصوير.

وأضاف أنه في إحدى اللحظات شعر بوجود شيء أسود على جسده، فقام بالقفز في حمام السباحة هربًا، مؤكدًا أنه لم يجد حلًا سوى الغطس في المياه للتخلص من الموقف.