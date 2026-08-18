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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية يبحث مع مدير الشركة الوطنية للمقاولات التعاون المشترك

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اللواء أركان حرب عمرو شلبي، مدير عام الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستعراض مجالات العمل المقترحة لتنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ ، اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، استعرض وفد الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات فيلمًا تسجيليًا تناول أبرز المشروعات التي نفذتها الشركة وإمكاناتها في مجالات الإنشاء والتطوير وتنفيذ المشروعات الخدمية، إلى جانب استعراض الخبرات الفنية والتنفيذية التي تتمتع بها، بما يعزز فرص التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية بالمحافظة.

تحسين خدمات المواطنين 

وأشاد محافظ الغربية ، بما تقوم به الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات من دور في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والإمكانات التنفيذية للشركة في دعم المشروعات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

دعم مشروعات الوطنية 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، أن المحافظة حريصة على تكثيف التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية، بما يسهم في دفع معدلات تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات، موضحًا أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الشراكة في تنفيذ مشروعات تحقق قيمة مضافة حقيقية لأهالي الغربية، وتواكب خطط الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي تنفيذ المشروعات والخدمات الوطنية مدير عام الشركة

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