قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة يهنئان نبيل فهمي.. ويؤكدان دعم التعاون مع جامعة الدول العربية
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع في الأبيض بسبب هجمات ميليشيا الدعم السريع
بريطانيا تدعو إلى تحرك دولي عاجل بشأن السودان
مصطفى شوبير يحقق رقمًا تاريخيًا مع منتخب مصر في كأس العالم
‏لا نخشى شيئا.. مدرب الرأس الأخضر يتحدى الأرجنتين
ليلة الحسم للفراعنة .. كل سيناريوهات مباراة منتخب مصر اليوم ومن ينتظره في دور الـ16؟
البريد يطلق النسخة الجديدة من تطبيق "Easy Pay" بخدمات مالية رقمية
حبيب باي مرشح لتدريب منتخب السنغال
من التحرش إلى عدم التواجد .. قصة رئيس طهاة منتخب السنغال تثير الجدل
من الأب إلى الابن .. إرث شوبير في كأس العالم بحروف الذهب
حقيقة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026
دعوى بمليار دولار ضد فيفا بسبب مباراة مصر وإيران.. ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فقدت الوعي بسبب أسد ..أحمد السقا يكشف كواليس تصوير أفريكانو

أحمد السقا
أحمد السقا
منار عبد العظيم

كشف الفنان أحمد السقا عن تفاصيل تصوير فيلم “أفريكانو”، موضحًا أن التصوير في الغابات بجوهانسبرج كان تحت إجراءات أمان مشددة، حيث كان الفريق محاطًا بحراس مسلحين مزودين بمناظير وبنادق للتعامل مع أي اقتراب للحيوانات المفترسة.

وخلال ظهوره في برنامج «قبل الماتش» مع عمرو رمزي ومحمد ثروت، قال السقا إنه بعد الانتهاء من أحد المشاهد ابتعد قليلًا عن موقع التصوير، وفوجئ بظهور أنثى أسد قريبة منه، بدت عليها علامات الجوع، وكانت تتحرك بطريقة تشير إلى استعدادها للهجوم.

وأضاف أنه في تلك اللحظة لاحظ وجود السلك الشائك المكهرب الفاصل بين المنطقة الآمنة والغابة، فقام بالقفز بسرعة إلى الجهة الآمنة، ما أدى إلى فقدانه الوعي لبضع دقائق بسبب أرض المنطقة الحصوية.

واختتم السقا حديثه مؤكدًا أن إجراءات الأمان كانت مشددة للغاية، وأن السلك المكهرب كان جزءًا أساسيًا من حماية طاقم العمل أثناء التصوير في البيئة الطبيعية الصعبة.

الفنان أحمد السقا تصوير فيلم “أفريكانو” عمرو رمزي محمد ثروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

ترشيحاتنا

اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي يعزز أداءه المالي لعام 2026

المركز الإعلامي لوزارة الزراعة

الزراعة تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال أسبوع

الدكتور محمد بركة

أستاذ بطب عين شمس: صندوق تطوير التعليم لتقييم اضطراب فرط الحركة نقلة في الاكتشاف المبكر

بالصور

جفاف العين المستمر مرتبط بأمراض خطيرة .. احذر إهمالها

جفاف العين والإرهاق قد يشيران إلى أمراض مناعية
جفاف العين والإرهاق قد يشيران إلى أمراض مناعية
جفاف العين والإرهاق قد يشيران إلى أمراض مناعية

هل اللحوم المصدر الوحيد للبروتين؟ تعرف على فوائده للجسم

لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟
لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟
لماذا يحتاج الجسم إلى البروتين؟

7 حيل فعالة لتثبيت العطر في الصيف.. خطوات بسيطة تمنحك رائحة تدوم طوال اليوم

خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف
خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف
خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد