فقدت الوعي بسبب أسد ..أحمد السقا يكشف كواليس تصوير أفريكانو

كشف الفنان أحمد السقا عن تفاصيل تصوير فيلم “أفريكانو”، موضحًا أن التصوير في الغابات بجوهانسبرج كان تحت إجراءات أمان مشددة، حيث كان الفريق محاطًا بحراس مسلحين مزودين بمناظير وبنادق للتعامل مع أي اقتراب للحيوانات المفترسة.

وخلال ظهوره في برنامج «قبل الماتش» مع عمرو رمزي ومحمد ثروت، قال السقا إنه بعد الانتهاء من أحد المشاهد ابتعد قليلًا عن موقع التصوير، وفوجئ بظهور أنثى أسد قريبة منه، بدت عليها علامات الجوع، وكانت تتحرك بطريقة تشير إلى استعدادها للهجوم.

وأضاف أنه في تلك اللحظة لاحظ وجود السلك الشائك المكهرب الفاصل بين المنطقة الآمنة والغابة، فقام بالقفز بسرعة إلى الجهة الآمنة، ما أدى إلى فقدانه الوعي لبضع دقائق بسبب أرض المنطقة الحصوية.

واختتم السقا حديثه مؤكدًا أن إجراءات الأمان كانت مشددة للغاية، وأن السلك المكهرب كان جزءًا أساسيًا من حماية طاقم العمل أثناء التصوير في البيئة الطبيعية الصعبة.