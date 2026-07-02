مصطفى بكري يطالب بإطلاق أسماء شهداء حريق منشية ناصر على الشوارع

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن حادث حريق منشأة ناصر لم يكن مجرد واقعة مؤلمة، بل لحظة فارقة تعكس معاني الفداء الحقيقي وروح التضحية لدى رجال الشرطة المصرية أثناء أداء واجبهم.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن ما جرى يجسد تحول الإنسان في لحظة الخطر إلى رمز للبطولة، حيث تتجلى القيم الحقيقية للمؤسسات الوطنية في أصعب المواقف.

وتابع أن مشهد وجود القيادات في قلب موقع الحادث يعكس فلسفة القيادة الميدانية، حيث يكون القائد قدوة في الصفوف الأولى وليس بعيدًا عن الخطر، مؤكدًا أن هذا السلوك يجسد المعنى الحقيقي للواجب والمسؤولية.

إنقاذ الأرواح وحماية المواطنين

ودعا بكري إلى تخليد ذكرى الشهداء عبر إطلاق أسمائهم على شوارع في مناطقهم، وتكريمهم بالشكل اللائق تقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل إنقاذ الأرواح وحماية المواطنين.