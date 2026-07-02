مصطفى بكري: شهداء الحماية المدنية في حريق منشأة ناصر جسّدوا أسمى معاني التضحية والإنسانية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحريق الذي اندلع في منطقة منشأة ناصر يعكس لحظة يتحول فيها رجل الحماية المدنية من أداء واجبه المهني إلى تجسيد معاني الإنسانية والتضحية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن ثلاثة من رجال الحماية المدنية ضحوا بأرواحهم أثناء محاولات إنقاذ المواطنين والتعامل مع الحريق، مؤكدًا أنهم قدموا نموذجًا في الشجاعة والبطولة والانتماء للوطن.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه ضمّت قائمة الشهداء كلًا من: اللواء محمد الشربيني، والنقيب محمد العدوي، وأمين الشرطة أحمد عبد الجواد، الذين واصلوا التعامل مع النيران حتى اللحظات الأخيرة.

أصبحوا رموزًا وطنية خالدة

وأشار مصطفى بكري إلى أن ما قدمه هؤلاء يعكس “معدن رجال الشرطة المصريين” وروح التضحية التي يتمتع بها أبناء المؤسسة الأمنية، معتبرًا أنهم أصبحوا رموزًا وطنية خالدة.