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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الديهي للبرادعي : السلامة والأمان في محطة الضبعة النووية على أعلى مستوى

نشأت الديهي
نشأت الديهي
هاني حسين

رد الإعلامي نشأت الديهي، على تغريدة لمحمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية والتي تحدث فيها عن ورود تقريرًا عن وجود مشاكل تقنية وقصور في ثقافة السلامة النووية من جانب الشركة الروسية التي تشيد المفاعلات النووية في محطة الضبعة النووية.


وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "محمد البرادعي ظهر من جديد وعندما يغرد أنا اتحسس ماذا يقصد وماذا يريد وعندما يغرد أبدأ في التفكير ماذا يريد فهو لا يغرد بريئًا، لو أنت شوفت التقرير ده كنت رفعت التليفون وتواصلت مع الشركة الروسية أو مدير الوكالة الدولة للطاقة الذرية أو مدير الوكالة المصرية وأكيد كانوا هيردوا عليك".


وأضاف "لو تواصلت وسألت هل فيه مشكلة في الأمن والسلامة في محطة الضبعة النووية بالتأكيد أي حد كان هيرد عليك قبل ما تكتب الكلام الفارغ اللي بيثير البلبلة، وده كله نقلًا عن مجلة بوليتيكو الأمريكية التي نشرت تقريرًا اتهمت فيه شركة روسية للطاقة النووية تعمل في الاتحاد الأوروبي بانتهاك معايير السلامة".


وتابع "أنا أعلن أنني على لسان مصدر مصري مسؤول رفيع المستوى نفى جملا وتفصيلا أن يكون هناك خطاب أرسل من الجانب المصري إلى الجانب الروسي على أي مستوى، وقال إن الإجراءات تسير وفق النظم العلمية والمتبعة والمتفق عليها والتعاقدية على أعلى معدلات درجة ثقافة السلامة والأمان، ولابد أن نؤكد أن محطة الضبعة سيتم تشغيل أول مفاعل فيها  2028 وهذا يمثل طفرة نوعية في مجال الطاقة في مصر وستكون نقلة نوعية هائلة".

الديهي نشات الديهي مصر اخبار التوك شو البرادعي

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