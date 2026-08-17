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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الديهي ينفعل على الهواء بسبب تصريحات بن غفير : يجب محاسبة مجرمي الحرب

نشأت الديهى
نشأت الديهى
شيماء جمال

انفعل الإعلامي نشأت الديهي، على الهواء، تعليقًا على التصريحات الأخيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي دعا خلالها إلى قتل ما بين 30 و40 شخصًا في قطاع غزة كل ليلة، معتبرًا أن هذه التصريحات تكشف عن خطاب تحريضي خطير تجاه الفلسطينيين.


وطالب "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، بعرض الفيديو الذي تضمن تصريحات بن غفير وترجمته إلى اللغة الإنجليزية، وإرساله إلى الجهات والمؤسسات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حتى يطّلع الرأي العام العالمي على طبيعة التصريحات الصادرة عن مسؤول إسرائيلي.


وقال إن الحديث عن تحديد عدد من الفلسطينيين الذين ينبغي قتلهم كل ليلة أمر بالغ الخطورة، مؤكدًا ضرورة أن يكون لهذا الخطاب أثر على المستوى الدولي، وأن تتم إتاحة التصريحات أمام الرأي العام ومتابعتها بشكل جاد.


وأضاف أن ما يحدث، لا يعكس ممارسات حكومة وإنما ممارسات "عصابة"، معتبرًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يختلف كثيرًا عن بن غفير، وأن مسؤولين إسرائيليين آخرين، بينهم بتسلئيل سموتريتش، يتحملون المسؤولية السياسية والأخلاقية عن السياسات تجاه الفلسطينيين.


وشدد الديهي على ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، قائلًا إن من يثبت تورطه في جرائم حرب يجب أن يخضع للمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة.

نشأت الديهي إيتمار بن غفير بن غفير اللغة الإنجليزية سموتريتش

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