مصطفى بكري: انفراجة مرتقبة لأزمة العدادات الكودية خلال 48 ساعة

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه يتوقع حدوث انفراجة كبيرة في ملف العدادات الكودية خلال الـ48 ساعة المقبلة، بما يسهم في حل أزمة مئات الآلاف من المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء.

250 ألف عداد كودي للمواطنين

وأوضح بكري، بمنشور علي صفحته الشخصية فيس بوك، أنه من المتوقع تحويل نحو مليون و250 ألف عداد كودي للمواطنين الذين استوفوا إجراءات التصالح وحصلوا على نماذج (7 و8 و9)، بما يسمح بتسوية أوضاعهم بصورة فورية.

تحويل نحو مليون و400 ألف عداد كودي آخر للمواطنين

وأضاف أن هناك أيضًا اتجاها لتحويل نحو مليون و400 ألف عداد كودي آخر للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، على أن يستكملوا باقي الإجراءات في مرحلة لاحقة، بما يضمن عدم تعطيل مصالحهم.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لإنهاء أزمة العدادات الكودية بشكل نهائي، مشيرا إلى أن تحريك هذا الملف يعكس وجود إرادة لحل واحدة من أكثر القضايا التي شغلت المواطنين خلال الفترة الماضية، قائلا: "العجلة بدأت في الدوران، وأتوقع أن نشهد انفراجة واسعة تنهي هذه المشكلة بصورة نهائية."