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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصطفى بكري: ثورة 30 يونيو أثبتت قدرة الدولة على مكافحة الإرهاب وإعادة بناء الوطن

مصطفى بكري
مصطفى بكري
أ ش أ

أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب أن ثورة ٣٠ يونيو استطاعت تفرض نفسها بقوة وتلاحم الشعب المصري على قوى الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن ثورة يونيو أثبتت قدرة الدولة المصرية على مكافحة الإرهاب وإعادة بناء الوطن.

وقال النائب بكري، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، إنه بعد هذه السنوات التي مرت على انطلاقة ثورة 30 يونيو وما تمخض عنها، نحن أمام مسارات متعددة، الهدف الأساسي والقاسم المشترك هو إعادة بناء الدولة.

وأضاف أن الدولة استطاعت أن تكافح الإرهاب وأن تقضي عليه، وأن تطرح المشروعات القومية على أرض الواقع ، موضحا أن تنفيذ المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية أحدثت نقله نوعية في إعادة بناء الوطن.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ البداية وكان يتحدث عن إعادة بناء المؤسسات واستطاع أن يحقق ذلك الأمر، مؤكدا أن القيادة السياسية نجحت في إعادة بناء الدولة بالمشروعات القومية، وكان الصعيد في قلب هذه المشروعات، وحدثت نقلة نوعية فيه.

وكشف النائب مصطفى بكري أن الدولة ، وبتوجيهات من الرئيس السيسي ، في مرحلة إعادة بناء الإنسان، فكما أننا نقوم ببناء الحجر فنحن نبني البشر، وهو الأمل الكبير ، مشيرا في صدد المشروعات القومية إلى مشروع الدلتا الجديدة والاستراتيجي الذي الذي استهدف استصلاح ملايين الأفدنة وأيضاً تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية.

ولفت إلى أن ثورة ٣٠ يونيو حققت كثير من أهدافها، ولكن تبقى دائماً حاجة الشعب المصري للمزيد، مؤكدا أن الرئيس السيسي لديه اهتماما كبيرا بأمور الشعب المصري وحريص على تنفيذها لأنه يؤمن بأن هذا الشعب يستحق.

وشدد النائب مصطفى بكري على ضرورة تكاتف الجميع من أبناء الشعب المصري والالتفاف حول قيادته من أجل مواجهة التحديات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مؤكدا أن الأحداث أثبتت صحة وجهة نظر القيادة السياسية فيما يتعلق بالنزاعات الإقليمية والدولية، وفيما يتعلق بالدور المحوري والإقليمي لمصر لمواجهة التحديات بشكل واضح، انطلاقاً من المبادئ والثوابت المصرية.

ورفض النائب مصطفى بكري من يقول إن التهديدات والمخاطر ضد مصر قد انتهت، موضحا قائلا "كلما حققنا هدفاً ازدادت الحملة شراسة في مواجهتنا، هؤلاء يهدفون ويسعون إلى هدم الدولة المصرية، وهدم الدولة المصرية يبدأ بالتشكيك في كل شيء، يبدأ بنشر الشائعات والأكاذيب سعياً لمحاولة خلخلة المجتمع المصري من الداخل، وينسون أن ما عاناه المصريون في الفترات الماضية من إرهاب ومن تآمر، ومن سعي لتشويه صورة مصر في الداخل والخارج" .

ودعا الجميع إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن الدولة ومؤسساتها، ورفضاً لهذه التيارات الإرهابية التي أرادت أن تطمس الهوية الوطنية المصرية وأن تؤخون الدولة لحساب جماعة إرهابية، مضيفا:  "قضينا على الجماعات الإرهابية وقوى الظلام، والوعي هو خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية.

وطالب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب الإعلام بضرورة وضع استراتيجية لمواجهة التحديات وتشكيل وعي قائم على الدولة الوطنية والحفاظ على أمنها واستقرارها هو ما يشدد عليه الرئيس السيسي دائما.

مصطفى بكري مجلس النواب ثورة ٣٠ يونيو

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