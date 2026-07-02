مصطفى بكري: عمالة الأطـ فال واقع مؤلم يتكرر ووفاة 9 صغار بأسيوط مأساة تهز الضمير الإنساني

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن عمالة الأطفال تمثل واقعًا مؤلمًا يتكرر من حين لآخر، مشيرًا إلى أن الأطفال يفترض أن يعيشوا طفولتهم، لكن بعضهم يُدفع لتحمل مسؤوليات صعبة في سن مبكرة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن أطفال مصر يمثلون “الثروة الحقيقية” للوطن، معبرًا عن حزنه العميق تجاه الحوادث التي تطالهم، والتي تكشف حجم المخاطر التي قد يواجهونها في حياتهم اليومية.

وتطرق بكري إلى حادث مأساوي في محافظة أسيوط، أسفر عن وفاة 9 أطفال كانوا يستقلون مركبة “تروسيكل” قبل أن ينتهي بهم الأمر إلى الغرق، في واقعة أثارت حالة من الحزن الشديد.

حماية الأطفال

وأشار إلى أن مثل هذه الحوادث تستدعي مزيدًا من الاهتمام بملف حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المآسي.