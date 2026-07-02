مصطفى بكري: افتتاح مركز القيادة الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وتطور منظومة الإدارة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر يوم السبت سيتم إفتتاح مركز القيادة الإٍستراتيجية من العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلي أن العمران في مصر يمتد بمنظومة قيادة قوية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت عنوانا لدولة تفكر للأمام و تعيد رسم سياساتها بقدر قوة التحديات التي تواجه مصر.

العقل المركزي الذي يربط الرؤية

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مقر القيادة الإستراتيجية ليس مبنى ضخم، وانما العقل المركزي الذي يربط الرؤية بالتخطيط والتنفيذ.