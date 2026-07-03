هنكسب بهدفين.. ياسمين عز تتوقع فوز مصر على أستراليا في المونديال

أعربت الإعلامية ياسمين عز، عن تفاؤلها بقدرة منتخب مصر على تحقيق الفوز أمام منتخب أستراليا في المواجهة المرتقبة ببطولة كأس العالم 2026، متوقعة انتهاء اللقاء بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفراعنة، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر

وقالت ياسمين عز، في تصريحات حملت طابعًا ساخرًا، إن المنتخب المصري يجب أن يبتعد عن الاعتماد على الكرات العرضية، وأن يركز على اللعب الأرضي السريع، مضيفة: «مانلعبش عرضيات.. ونلعب كورة على الأرض».

كما أطلقت تعليقًا طريفًا بشأن اللاعبين أصحاب الأصول الأسترالية، قائلة: «ونجِس المهاجم بتاعهم ويروح الأهلي»، قبل أن تؤكد توقعها بفوز منتخب مصر بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وأضافت أنه في حال عدم تحقيق الفوزح فلا ينبغي للجماهير أن تشعر بالحزن، موضحة أن الفريق المتأهل من هذه المواجهة سيصطدم بالفائز من مباراة الأرجنتين، التي يقودها النجم ميسي، وهو ما يجعل المهمة التالية أكثر صعوبة.

ووجهت ياسمين عز، رسالة مازحة، للاعبي المنتخب، محذرة إياهم من التقرب من الفتيات الأستراليات، وقالت: «احذروا من فتيات أستراليا إنهم يقربوا من لاعبي المنتخب»، قبل أن تخص اللاعب عمر مرموش برسالة قائلة: «يا عمر مرموش شرفنا قدام نسايبك.. لسه متزوج».