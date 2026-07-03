مفاجأة مدوية.. إيجابية المنشطات لـ 8 لاعبين من منتخب تونس

كشفت تقارير صحفية عن إيجابية عينة 8 لاعبين من منتخب تونس، الذي شارك في بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن نتائج فحوصات منشطات لـ 8 لاعبين من منتخب تونس أظهرت آثارا لمادة "الكلينبوتيرول" المحظورة.
وأوضحت أن الفحوصات والتحقيقات أظهرت أن وجود المادة يصنف كأثر غير متعمد ناتجة عن تناول لحوم ملوثة في مقر إقامتهم بالمكسيك، وليس بغرض تحسين الأداء.
منشطات لاعبي تونس
واختتمت أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات عقابية أو إيقاف ضد اللاعبين كون النسبة المكتشفة تحت الحد المحظور قانونيًا، وقد تم إبلاغ أنديتهم بتفاصيل الحالة.