مفاجأة مدوية.. إيجابية المنشطات لـ 8 لاعبين من منتخب تونس

كشفت تقارير صحفية عن إيجابية عينة 8 لاعبين من منتخب تونس، الذي شارك في بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن ‏نتائج فحوصات منشطات لـ 8 لاعبين من منتخب تونس أظهرت آثارا لمادة "الكلينبوتيرول" المحظورة.

‏وأوضحت أن الفحوصات والتحقيقات أظهرت أن وجود المادة يصنف كأثر غير متعمد ناتجة عن تناول لحوم ملوثة في مقر إقامتهم بالمكسيك، وليس بغرض تحسين الأداء.

منشطات لاعبي تونس

‏واختتمت أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات عقابية أو إيقاف ضد اللاعبين كون النسبة المكتشفة تحت الحد المحظور قانونيًا، وقد تم إبلاغ أنديتهم بتفاصيل الحالة.