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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تراجع أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

الذهب
الذهب
عادل نصار

شهدت سوق الذهب في مصر تحركات جديدة مع انطلاق التعاملات المسائية اليوم، بعدما واصل المعدن الأصفر تراجعه متأثرًا بانخفاض أسعار الأوقية عالميًا واستقرار سعر صرف الدولار داخل البنوك. 

جاءت التراجعات لتشمل مختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية، وسط ترقب من المستثمرين والمستهلكين لمسار الأسعار خلال الساعات المقبلة.

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية التعاملات المسائية اليوم الجمعة 3 يوليو 2026، وسط انخفاض محدود في مختلف الأعيرة، بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية عالميًا واستقرار سعر صرف الدولار في البنوك، وذلك وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات وموقع «جولد بيليون».

عيار 24 يتراجع 11 جنيهًا

سجل جرام الذهب عيار 24 انخفاضًا بقيمة 11 جنيهًا، بما يعادل نحو 0.16%، ليسجل 6685 جنيهًا للبيع، مقابل 6731 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 بنحو 10 جنيهات، بنسبة تقارب 0.16%، ليسجل 6127 جنيهًا للبيع، و6170 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

هبط سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بقيمة 10 جنيهات، بما يعادل نحو 0.17%، ليسجل 5850 جنيهًا للبيع، مقابل 5890 جنيهًا للشراء.

عيار 18 ينخفض 9 جنيهات

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 بقيمة 9 جنيهات، بنسبة تقارب 0.18%، ليسجل 5013 جنيهًا للبيع، مقابل 5049 جنيهًا للشراء.

عيار 14 يتراجع 7 جنيهات

انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 بنحو 7 جنيهات، بما يعادل نحو 0.18%، ليسجل 3897 جنيهًا للبيع، و3927 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 80 جنيهًا، بنسبة تقارب 0.17%، ليسجل 46800 جنيه للبيع، مقابل 47120 جنيهًا للشراء.

الأوقية العالمية تتراجع 4 دولارات

انخفض سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية بنحو 4 دولارات، أي ما يعادل حوالي 0.10%، لتسجل 4170.5 دولارًا للبيع، مقابل 4171 دولارًا للشراء.

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