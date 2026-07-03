تأهل 12 منتخبا إلى ثمن نهائي كأس العالم حتّى الآن.. مواجهات نارية بدور الـ16

مع اقتراب منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، من إسدال الستار على مواجهاتها، بدأت ملامح الدور ثمن النهائي تتضح بشكل كبير، بعدما نجحت مجموعة من المنتخبات في حجز بطاقات العبور إلى المرحلة التالية، بينما انتهى مشوار منتخبات أخرى وغادرت البطولة رسميًا.

وشهدت مباريات دور الـ32 حتى الآن تأهل 12 منتخبًا إلى الدور ثمن النهائي، بعد تقديم مستويات قوية وحسم مواجهاتها الإقصائية، حيث ضمت قائمة المتأهلين منتخبات كندا، والبرازيل، وباراجواي، والمغرب، والنرويج، وفرنسا، والمكسيك، وإنجلترا، وبلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، والبرتغال، لتواصل جميعها حلم المنافسة على لقب كأس العالم.

في المقابل، أسدل الستار على مشوار 12 منتخبًا آخر، بعدما ودعوا البطولة من دور الـ32، وهم جنوب أفريقيا، واليابان، وألمانيا، وهولندا، وكوت ديفوار، والسويد، والإكوادور، والكونغو الديمقراطية، والسنغال، والبوسنة والهرسك، والنمسا، وكرواتيا، عقب خسارتهم في المواجهات الإقصائية.

مواجهات دور الـ16 المؤكدة

أسفرت نتائج دور الـ32 حتى الآن عن تأكد إقامة ست مواجهات في الدور ثمن النهائي، حيث يلتقي منتخب كندا مع نظيره المغربي يوم 4 يوليو على ملعب إن آر جي.

وفي الخامس من يوليو، يصطدم المنتخب الفرنسي بمنتخب باراجواي، بينما يواجه المنتخب البرازيلي نظيره النرويجي في مواجهة مرتقبة.

أما مباريات السادس من يوليو، فتشهد مواجهة قوية تجمع المكسيك مع إنجلترا، إلى جانب قمة أوروبية منتظرة بين إسبانيا والبرتغال.

وتختتم المواجهات المؤكدة يوم 7 يوليو، عندما يلتقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع منتخب بلجيكا، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان لمواصلة المشوار نحو ربع النهائي.

وتتواصل منافسات دور الـ32 خلال الساعات المقبلة لاستكمال بقية المباريات، تمهيدًا لاكتمال عقد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي، الذي يعد أولى المحطات الحاسمة في الطريق نحو التتويج بلقب كأس العالم 2026