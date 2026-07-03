رونالدو يعيد البرتغال للمباراة بهدف التعادل أمام كرواتيا في كأس العالم

أعاد النجم المخضرم كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال إلى أجواء المواجهة بعدما سجل هدف التعادل في شباك منتخب كرواتيا عند الدقيقة الثامنة والستين من ركلة جزاء، لتصبح النتيجة هدفًا لكل فريق، خلال اللقاء الذي يجمع المنتخبين على ملعب تورونتو في كندا ضمن منافسات دور الاثنين والثلاثين من بطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف رونالدو في توقيت مهم بعدما نجح المنتخب البرتغالي في الحصول على ركلة جزاء، تولى قائد الفريق تنفيذها بثقة كبيرة، ليضع الكرة في الشباك ويمنح منتخب بلاده التعادل، ويعيد آمال البرتغال في حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وتشهد المباراة منافسة قوية بين المنتخبين، في ظل رغبة كل طرف في مواصلة المشوار بالمونديال، خاصة أن الفائز من هذه المواجهة سيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام منتخب منتخب إسبانيا في دور الستة عشر، بعدما حجز المنتخب الإسباني مقعده في المرحلة المقبلة من البطولة.

ودخل منتخب البرتغال المباراة بتشكيل يضم ديوجو كوستا في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي جواو كانسيلو، وروبن دياز، وريناتو فيجا، ونونو مينديز في خط الدفاع، بينما قاد خط الوسط الثلاثي فيتينيا، وجواو نيفيز، وبرونو فرنانديز، فيما تكون الخط الأمامي من بيدرو نيتو، ورفائيل لياو، وكريستيانو رونالدو.

ويأمل المنتخب البرتغالي في استغلال الحالة المعنوية التي منحها هدف التعادل من أجل تسجيل هدف ثانٍ يحسم المواجهة ويؤمن العبور إلى الدور المقبل، بينما يسعى المنتخب الكرواتي لاستعادة التقدم وخطف بطاقة التأهل، لتستمر الإثارة في واحدة من أبرز مباريات الدور الحالي، وسط متابعة جماهيرية كبيرة وترقب لمعرفة هوية المنتخب الذي سيصطدم بإسبانيا في الدور المقبل من منافسات كأس العالم