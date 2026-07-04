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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يعكس رؤية الدولة لبناء منظومة متطورة لحماية الأمن القومي

الأوكتاجون
الأوكتاجون
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية يمثل إضافة نوعية لمنظومة العمل المؤسسي بالدولة، ويعكس حرص القيادة السياسية على تطوير أدوات إدارة الأزمات وتعزيز كفاءة منظومة القيادة والسيطرة بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

افتتاح الأوكتاجون 

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم. أن هذا الصرح الاستراتيجي يجسد رؤية الدولة في بناء مؤسسات حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ونظم المعلومات المتطورة، بما يساهم في دعم عملية اتخاذ القرار، وسرعة تبادل البيانات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، الأمر الذي يرفع من جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف التحديات والظروف الطارئة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن ما تشهده الدولة المصرية من تطوير مستمر في بنيتها المؤسسية والعسكرية يعكس نهجًا متكاملًا يستهدف تعزيز الأمن القومي بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن امتلاك منظومة قيادة استراتيجية متطورة يعد أحد الركائز الأساسية للحفاظ على الاستقرار وحماية مقدرات الدولة ومكتسباتها.

وأشار سامي نصر الله إلى أن التطورات التي يشهدها العالم في مجالات الإدارة والقيادة والسيطرة تفرض أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتطوير البنية التحتية المؤسسية، وهو ما نجحت الدولة المصرية في ترجمته من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تعزز من قدرتها على مواجهة مختلف التحديات بكفاءة واقتدار.

مقر القيادة الاستراتيجية

وأكد نائب الشرقية أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لاحتضان مقر القيادة الاستراتيجية يعكس رؤية الدولة نحو بناء جمهورية جديدة تعتمد على التخطيط العلمي والإدارة الحديثة والتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة.

واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته، بالتأكيد على أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية يمثل رسالة قوية تؤكد ثقة الدولة في قدراتها وإمكاناتها، واستمرارها في بناء منظومة وطنية متطورة قادرة على حماية الأمن القومي المصري ودعم مسيرة التنمية والاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

الأوكتاجون مقر القيادة الاستراتيجية البرلمان النواب مجلس النواب

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