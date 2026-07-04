العسيلي تطالب بدعم الصياد والفلاح وحماية الأراضي الزراعية من التعديات

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن تجديد اتفاقية استضافة مصر للمركز الدولي للأسماك يمثل خطوة مهمة تعكس اهتمام الدولة بدعم البحث العلمي وتطوير قطاع الاستزراع السمكي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الأمن الوطني.

وقالت العسيلي في بيان لها اليوم إن المركز القومي للأسماك لعب، على مدار الـ25 عامًا الماضية، دورًا بارزًا في تطوير برنامج التحسين الوراثي لسمك البلطي النيلي، إلى جانب إعداد استراتيجيات الاستزراع السمكي وصحة الأحياء المائية، فضلًا عن تدريب آلاف المتخصصين، وهو ما يؤكد أهمية استمرار التعاون مع المركز الدولي والاستفادة من خبراته في تطوير هذا القطاع الحيوي.

ضرورة مواصلة دعم الصياد المصري والفلاح

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة مواصلة دعم الصياد المصري والفلاح، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الزراعية والغذائية، مطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية الخصبة، خاصة في محافظة أسيوط، في ظل ما تشهده من تراجع نتيجة التعديات على الأراضي الزراعية.

كما طالبت العسيلي بضرورة تقديم تقارير فنية وبيانات تفصيلية سنوية إلى مجلس النواب، تتضمن مؤشرات واضحة لقياس مدى تحقيق أهداف استضافة المركز الدولي للأسماك، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الاتفاقية وتعزيز الشفافية في متابعة نتائجها.