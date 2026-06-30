استجابة للصيادين.. إطلاق نصف مليون زريعة سمك ببحر "مليج" بالمنوفية

​في استجابة فورية وحاسمة لشكاوى صيادي قرية "مليج" بمحافظة المنوفية، والذين عانوا من نقص حاد في الثروة السمكية ببحر مليج منذ عام 2020، وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بدعم الصيادين وتنمية البحيرات والمجاري المائية، شهدت القرية حدثاً هاماً يهدف إلى إعادة الحياة للمجرى المائي وتأمين مصدر رزق مئات الأسر.

وتم إنزال ما يقرب من 500 ألف زريعة سمك في بحر مليج، وذلك لتعويض المخزون السمكي وتنمية البيئة المائية في المنطقة.

​جاء ذلك بحضور ميداني مكثف ومتابعة دقيقة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعلى رأسهم رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، و مروة عشماوي رئيسة الوحدة المحلية بمليج.

​وقد تم تنفيذ هذه الخطوة بالتعاون والتنسيق المشترك بين جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وجمعية رعاية الصيادين بالمنوفية، وسط فرحة عارمة وترحيب كبير من أهالي القرية والصيادين الذين ثمنوا هذا الدعم الرسمي الذي يعيد لمهنتهم الاستقرار والازدهار بعد سنوات من الركود.