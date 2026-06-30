جاء من مطروح للمنوفية للعمل.. مصرع شاب أثناء تركيب بلاط واجهة منزل

لقي شاب يبلغ من العمر 18 عاما اثناء عمله علي واجهة أحد المنازل بمركز الباجور في محافظة المنوفية لتركيب البلاط الفرعوني سقط من الطابق الخامس.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من مركز شرطة الباجور بمصرع شاب اثناء عمله علي واجهة أحد المنازل بمركز الباجور.

بالانتقال تبين أن الشاب يبلغ من العمر 18 عاما وجاء من محافظة مطروح للمنوفية للعمل وتركيب بلاط فرعوني علي واجهة أحد المنازل و اثناء أعمله اختل توازنه وسقط أرضا من الطابق الخامس.

وبنقله إلي المستشفي تبين وفاته حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.