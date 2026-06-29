وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتابع حالة 19 مصاباً في حادث تصادم على الطريق الإقليمي

تفقد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مستشفى الباجور التخصصي؛ للاطمئنان على الحالة الصحية لـ 19 مواطناً أصيبوا في حادث تصادم وقع اليوم على الطريق الإقليمي.

​وكان الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية قد شهد حادث تصادم قوي بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أمام نزلة «تلوانة» التابعة لمركز الباجور. وفور تلقي الأجهزة الأمنية الإخطار، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الباجور لتلقي العلاج العاجل، حيث تنوعت الإصابات بين جروح، كدمات، وكسور متفرقة بالجسد.

​ورافق وكيل وزارة الصحة خلال جولته التفقدية كل من فتحي كمال شلبي، رئيس مجلس مدينة الباجور، والدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي بالمديرية؛ حيث تابعت القيادات خطة الطوارئ الطبية بالمستشفى، وتأكدوا من توافر كافة الأطقم الطبية، وفصائل الدم، والمستلزمات الجراحية اللازمة لجميع الحالات المتواجدة تحت الملاحظة الدقيقة.

أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه لا تهاون في صحة المواطن المنوفي ، مشدداً على أن المديرية تحركت بكامل طاقتها فور صدور توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية. وأوضح قائلًا: «وجهنا بتوفير رعاية طبية متكاملة وعلى مدار الساعة لجميع المصابين، وهناك تنسيق كامل بين كافة الإدارات لضمان تقديم الدعم السريع للأطقم الطبية بمستشفى الباجور والتي تعمل بأقصى كفاءة، ولن يغادر أي مصاب المستشفى إلا بعد التأكد التام من استقرار حالته وتماثله للشفاء الكامل».