مياه المنوفية: متابعة أعمال إصلاح خط كسر مياه قطر 800 مم

تابع المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أعمال إصلاح خط مياه رئيسي قطر 800 مم، إلى جانب خط خدمة قطر 200 مم بمدينة الشهداء، في إطار المتابعة المستمرة لضمان استدامة خدمات مياه الشرب للمواطنين.

وأكد رئيس الشركة، أن خدمة مياه الشرب لم تتأثر بأعمال الإصلاح، حيث تم تشغيل المحطات البديلة لضمان استمرار ضخ المياه للمواطنين بمدينة الشهداء دون انقطاع، في إطار خطة الشركة للحفاظ على انتظام الخدمة وتقليل أي آثار قد تنتج عن أعمال الصيانة الطارئة.

وأشار، تم التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للحفاظ علي عدد من المرافق الحيوية بمحيط العمل، تشمل كابلات الكهرباء، وكابلات الاتصالات، وخطوط الغاز الطبيعي لتجنب أي تأثير عليها أثناء تنفيذ الأعمال.

وأكد رئيس الشركة استمرار الجهود للانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على سلامة المواطنين والمرافق العامة، بما يضمن استدامة وكفاءة خدمات مياه الشرب المقدمة لأهالي المحافظة.