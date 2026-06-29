القبض على شخصين استعراضا بدراجاتهم النارية بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى دراجتين ناريتين بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية بأحد الطرق بالمنوفية معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائديهما (عاطلان "لا يحملان رخص قيادة" – مقيمان بدائرة مركز شرطة منوف)، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة بتاريخ 25 الجارى على النحو المشار إليه بقصد الإستعراض.

تم التحفظ على الدراجتين الناريتين .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

