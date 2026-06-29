خلافات ميراث.. ضبط المتهمين بالتعدى على زوجة شقيقهم بسلاح أبيض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص أحدهم ممسكاً بسلاح أبيض بالتعدى على إحدى الأسر بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 يونيو الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية من (ربة منزل) تضررها من أشقاء زوجها "المتوفى" (شخصين ، وسيدتين) جميعهم مقيمين بدائرة القسم لقيامهم بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها بسلاح أبيض لخلافات عائلية بينهم حول الميراث.

وتم ضبط المشكو فى حقهم، وتم بإرشاد أحدهم ضبط (السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.