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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شاب يعتدي على فتاة أمام محطة مترو وغضب بين رواد السوشيال ميديا

الواقعة
الواقعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يوثق لحظة تعدى شاب على فتاة أمام إحدى محطات مترو الأنفاق بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، فى مشهد أثار حالة من الغضب والاستياء بين المتابعين.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يعتدى على الفتاة بالضرب ويجذبها بعنف أمام المارة، قبل أن يتدخل عدد من المواطنين لفض الاشتباك وإنقاذ الفتاة ومنع استمرار الاعتداء، فيما رصدت كاميرا أحد المتواجدين الواقعة وتم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأثار المقطع تفاعلاً واسعاً، حيث طالب مستخدمو مواقع التواصل بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، بينما باشرت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة وتحديد هوية طرفيها.


 

التواصل الاجتماعى شاب مترو الأنفاق

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