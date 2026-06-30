قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تعرض فضل شاكر لجلطة في القلب l خاص
4 ثوان قد تصنع المجد.. أسرار تكتيكية مذهلة تكشف الوجه الخفي لمونديال 2026
المخزون من السلع في أمان.. والزراعة تكشف أخبارا سارة
اكتشاف عالمي جديد بجامعة المنصورة.. زواحف حلّقت في سماء مصر قبل أكثر من 95 مليون سنة
نيوم يفتح باب المفاوضات لضم إمام عاشور.. والأهلي يرفض العرض الأول ويتمسك بـ10 ملايين دولار
وزيرة التضامن تتابع تداعيات اندلاع حريق بعقار في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة
تأكيداً لصدى البلد.. التعليم تنفي إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق
بالأرقام.. كيف أصبح المغرب أيقونة الكرة العربية في كأس العالم؟
تراجع بورصات الخليج العربي وسط حالة من عدم اليقين بشأن محادثات الدوحة
قبل ما تشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026
روسيا تعلن مقـ.ـتل شخصين بينهما رضيع في هجومين بمسيرات أوكرانية
أعمال شغب في أمستردام بعد خسارة هولندا أمام المغرب.. والشرطة تتدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد 5 سنوات من الاستغاثة.. انفراجة في أزمة 400 صياد بالمنوفية

حل مشكلة الصيادين في المنوفية
حل مشكلة الصيادين في المنوفية
مروة فاضل

أطلق ما يقرب من 400 صياد بقرية مليج بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية استغاثة منذ ما يقرب من 5 سنوات ماضية لعدم وجود أسماك في بحر مليج، وذلك نتيجة عدم إلقاء زريعة السمك و استخدام الكراكات في تنظيف الترع مما أدي إلي اختفاء الأسماك. 

القصة الكاملة 

وبدأ الصيادون استغاثتهم بأنهم منذ ما يقرب من 5 سنوات اختفت الأسماك من بحر مليج الذي يعد مصدر رزق لهم ولأكثر من 400 صياد حيث يخرجون من الفجر وحتي التاسعة صباحا من أجل كيلوهات من الأسماك لبيعها للرزق ولكن منذ فترة أصبح الحال واقف ولا توجد أسماك. 

وأكد الصيادون أنهم أطلقوا استغاثتهم لوقف عمل الكراكات علي مياه البحر منذ شهر مارس وحتي شهر يونيو وذلك لأن الأسماك تعطي زريعتها ولكن مع عمل الكراكات تموت الأسماك والأمر مستمر منذ 5 سنوات.

وأوضح الصيادون ان عدد كبير منهم ترك المهنة بعد خلو المياه من الأسماك واتجه للعمل في الخردة وبيعها والعمل في وظائف أخري من أجل كسب اللقمة الحلال. 

استجابة  للصيادين  

واستجابتو الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم  لشكاوى الصيادين حيث شهدت القرية حدثاً مهماً يهدف إلى إعادة الحياة للمجرى المائي وتأمين مصدر رزق لمئات الأسر.

وتم إنزال ما يقرب من 500 ألف زريعة سمك في بحر مليج، وذلك لتعويض المخزون السمكي وتنمية البيئة المائية في المنطقة.

​جاء ذلك بحضور ميداني مكثف ومتابعة دقيقة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعلى رأسهم رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، و مروة عشماوي رئيسة الوحدة المحلية بمليج.

​وتم تنفيذ هذه الخطوة الكبيرة بالتعاون والتنسيق المشترك بين جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وجمعية رعاية الصيادين بالمنوفية، وسط فرحة عارمة وترحيب كبير من أهالي القرية والصيادين الذين ثمنوا هذا الدعم الرسمي الذي يعيد لمهنتهم الاستقرار والازدهار بعد سنوات من الركود.

وطالب الصيادون باستمرار إلقاء الزريعة في البحر من أجل زيادة الثروة السمكية وعودتهم للعمل مرة أخري.

محافظة المنوفية المنوفية مليج بحر شبين زريعة الاسماك سمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

هبة مجدي وزوجها

في المرحلة الأخيرة للعلاج.. محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

بشرى مرزوقي

صدمة في المغرب.. العثور على جثمان مصممة أزياء بعد انبعاث روائح من سيارة

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

مصطفى شوبير

ناد فرنسي يدخل سباق التعاقد مع مصطفى شوبير

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

ترشيحاتنا

ايناس عز الدين

بعد إعلان مرضها.. إيناس عز الدين تدعم هبة مجدي

الفنانة صابرين

صابرين في ذكرى 30 يونيو: يوم كرامة وانتصار.. وحب الوطن يعطى بلا مقابل

نورا رحال

بتحضن صورته.. انهيار نورا رحال فى جنازة ابنها

بالصور

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

حملات تموينية مكبرة علي مخابز منيا القمح للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

مخبز
مخبز
مخبز

7 علامات تكشف احتياج جسمك للراحة وليس المزيد من القهوة

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد