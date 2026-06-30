محافظ المنوفية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات والكوارث

شهد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اصطفاف معدات المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث وذلك عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، لمراجعة الجاهزية الكاملة لجميع المعدات والآليات الهندسية والوقوف على استعدادات الأجهزة التنفيذية لضمان سرعة الاستجابة اللحظية والتعامل السريع لإدارة الأزمة.

وذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، ومديري المديريات الخدمية وعدد من ممثلي القطاعات والجهات المعنية.

حيث تم استعراض الحالة العامة لجميع المعدات المشاركة في الاصطفاف بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية للتأكد من مستوى الجاهزية الكاملة للمعدات والعناصر البشرية، تضمنت عمليات التشغيل التجريبي للمعدات ميدانياً , وتنفيذ سيناريوهات محاكاة للتعامل مع عدد من المواقف الطارئة المتنوعة , واختبار أنظمة الاتصال والربط مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة نقل البيانات وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة في حالات الطوارئ.

وأكد محافظ المنوفية أن توزيع الأدوار وتحقيق أعلى معدلات التنسيق بين الجهات المعنية يمثل أهم عناصر نجاح التعامل مع الأزمة ، ودعم جهود المحافظة في التعامل الفوري مع الأحداث الطارئة ، مشيراً إلى أن المحافظة تحرص على المراجعة المستمرة لخطط الطوارئ وجاهزية كافة القطاعات للتعامل مع الواجبات المنوطة بها ، فضلا عن تسخير كافة الامكانات الفنية والبشرية لتكون في أعلى درجات الجاهزية، مما يسهم في الحد من الآثار والتداعيات المحتملة والحفاظ على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.