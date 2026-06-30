قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تعرض فضل شاكر لجلطة في القلب l خاص
4 ثوان قد تصنع المجد.. أسرار تكتيكية مذهلة تكشف الوجه الخفي لمونديال 2026
المخزون من السلع في أمان.. والزراعة تكشف أخبارا سارة
اكتشاف عالمي جديد بجامعة المنصورة.. زواحف حلّقت في سماء مصر قبل أكثر من 95 مليون سنة
نيوم يفتح باب المفاوضات لضم إمام عاشور.. والأهلي يرفض العرض الأول ويتمسك بـ10 ملايين دولار
وزيرة التضامن تتابع تداعيات اندلاع حريق بعقار في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة
تأكيداً لصدى البلد.. التعليم تنفي إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق
بالأرقام.. كيف أصبح المغرب أيقونة الكرة العربية في كأس العالم؟
تراجع بورصات الخليج العربي وسط حالة من عدم اليقين بشأن محادثات الدوحة
قبل ما تشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026
روسيا تعلن مقـ.ـتل شخصين بينهما رضيع في هجومين بمسيرات أوكرانية
أعمال شغب في أمستردام بعد خسارة هولندا أمام المغرب.. والشرطة تتدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات والكوارث

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

 شهد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اصطفاف معدات المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث وذلك عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، لمراجعة الجاهزية الكاملة لجميع المعدات والآليات الهندسية والوقوف على  استعدادات الأجهزة التنفيذية لضمان سرعة الاستجابة اللحظية والتعامل السريع لإدارة الأزمة.

وذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، ومديري المديريات الخدمية وعدد من ممثلي القطاعات والجهات المعنية. 

حيث تم استعراض الحالة العامة لجميع المعدات المشاركة في الاصطفاف بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية للتأكد من مستوى الجاهزية الكاملة للمعدات والعناصر البشرية، تضمنت عمليات التشغيل التجريبي للمعدات ميدانياً , وتنفيذ سيناريوهات محاكاة للتعامل مع عدد من المواقف الطارئة المتنوعة , واختبار أنظمة الاتصال والربط مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة نقل البيانات وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة في حالات الطوارئ.

وأكد محافظ المنوفية أن توزيع الأدوار وتحقيق أعلى معدلات التنسيق بين الجهات المعنية يمثل أهم عناصر نجاح التعامل مع الأزمة ، ودعم جهود المحافظة في التعامل الفوري مع الأحداث الطارئة ، مشيراً إلى أن المحافظة تحرص على المراجعة المستمرة لخطط الطوارئ وجاهزية كافة القطاعات للتعامل مع الواجبات المنوطة بها ، فضلا عن تسخير كافة الامكانات الفنية والبشرية لتكون في أعلى درجات الجاهزية، مما يسهم في الحد من الآثار والتداعيات المحتملة والحفاظ على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية الازمات الكوارث اجتماع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

هبة مجدي وزوجها

في المرحلة الأخيرة للعلاج.. محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم.. تحذير عاجل لسكان القاهرة والصعيد

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

بشرى مرزوقي

صدمة في المغرب.. العثور على جثمان مصممة أزياء بعد انبعاث روائح من سيارة

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

مصطفى شوبير

ناد فرنسي يدخل سباق التعاقد مع مصطفى شوبير

ترشيحاتنا

المستشارة هدى عيسى تؤدى اليمين أمام الرئيس السيسي

المستشارة هدى عيسى تؤدي اليمين أمام الرئيس السيسي لتولي النيابة الإدارية

المتهمان

عرضا حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائدى سيارتين ميكروباص بالشرقية

المتهم

خبطه وجري.. القبض على سائق سيارة نقل صدم قائد دراجة نارية بالأقصر

بالصور

7 علامات تكشف احتياج جسمك للراحة وليس المزيد من القهوة

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

طريقة عمل البسلة بالجزر واللحم.. وصفة منزلية بمذاق لا يقاوم

البسلة
البسلة
البسلة

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالشرقية يحصدون 26 ميدالية في بطولات الجمهورية للجودو

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد