محافظ المنوفية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بـ 236 درجة للعام الدراسي 2026/2027

اعتمد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، تنسيق القبول بمرحلتي الثانوي العام والثانوي الفني والخدمات للعام الدراسي 2026 /2027، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة ، حيث بلغت درجات القبول بالثانوي العام ( 236) درجة والثانوي العام الخاص ( 210 ) درجة والثانوي العام خدمات بمصروفات ( 216 ) درجة.

وأشار هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ، أنه تم تقدير تنسيق القبول بنوعيات التعليم المختلفة للعام الدراسي 2026/2027 وفقاً للجنة المشكلة برئاسة مدير عام التعليم العام والتعليم الفني بالمديرية ، مشيراً إلى أنه يتم مراعاة النزول بمجموع تنسيق القبول وفقاً للوائح المنظمة ومنها إقرار المدرسة بوجود أماكن وعدم اكتمال الكثافة حتى يتحقق التوازن بين التعليم العام والفني ولشغل جميع التخصصات بالتعليم الفني بما يحقق العدالة للاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة بكافة المدارس والتخصصات.

وقد أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهداً في سبيل الارتقاء ورفع كفاءة المنظومة التعليمية بنطاق المحافظة ، كون قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات اهتمام الدولة باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة وبناء الإنسان، مقدماً التهنئة للطلاب ولأسرهم ومتمنياً دوام التوفيق والنجاح لأبنائه مطالبهم بالحفاظ على التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.