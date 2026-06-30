محافظ المنوفية يحيل واقعة شبهة تزوير وتلاعب في محررات رسمية بتلا للنيابة العامة

أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية واقعة شبهة تزوير وتلاعب في محررات رسمية إلي النيابة العامة لإعمال شئونها ، جاء ذلك بناءَ علي مذكرات مديرية الزراعة والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .

وتبين من خلال فحص شكوي مواطن ، وجود شبهة تزوير بدفاتر وسجلات الجمعية الزراعية بناحية ميت أبو الكوم التابعة لمركز ومدينة تلا ، وذلك من خلال إضافة مساحة تُقدر واحد فدان إلى حيازة مواطنة أخرى بدون سند قانوني وإخفاء سجلات 2 خدمات مساعد لصرف الأسمدة ، مما يشير إلى وجود شبهة تواطؤ ترتب عليه قيام المختصين بصرف أسمدة مدعمة بدون وجه حق وهو ما يعد إهدارا للمال العام ومقدرات الدولة المالية .

أكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين ، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية .