رئيس رياضة الشيوخ: افتتاح الأوكتاجون يؤكد امتلاك مصر منظومة استراتيجية حديثة لمواجهة التحديات

أكد النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الدولة المصرية لمقر القيادة الاستراتيجية الجديد "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة يجسد حجم التطور الذي شهدته مؤسسات الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويعكس رؤية القيادة السياسية في بناء منظومة متكاملة تعتمد على أحدث النظم العالمية في القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات.

وقال دياب، في بيان له اليوم، إن إنشاء هذا الصرح الاستراتيجي يمثل إضافة نوعية لقدرات الدولة المصرية، ويعزز من سرعة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يرفع من كفاءة إدارة المواقف الطارئة والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بكفاءة واحترافية.

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية أدركت مبكرًا أن بناء القوة لا يقتصر على تطوير القدرات العسكرية فقط، وإنما يرتبط أيضًا بتعزيز مؤسسات الدولة، وتحديث البنية التكنولوجية، وتحقيق التنمية الشاملة، وهو ما انعكس في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بالتوازي مع تطوير منظومة الدفاع والأمن القومي.

تحديث مستمر

وأشار دياب إلى أن القوات المسلحة المصرية تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى الركائز الأساسية لاستقرار الدولة، بفضل ما تشهده من تحديث مستمر في منظوماتها وإمكاناتها، بما يحافظ على أمن الوطن ويصون مقدراته في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الإقليم.

رؤية مستقبلية لبناء دولة قوية

وأكد أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية "الأوكتاجون" يبعث برسالة واضحة بأن مصر تمتلك رؤية مستقبلية لبناء دولة قوية وعصرية، تعتمد على التخطيط العلمي والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز قدرتها على حماية أمنها القومي ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

واختتم النائب أحمد دياب بيانه بالتأكيد على أن الجمهورية الجديدة تمضي بخطى ثابتة نحو استكمال بناء مؤسساتها الوطنية وفق أعلى المعايير، بما يرسخ مكانة مصر الإقليمية ويحافظ على أمنها واستقرارها للأجيال القادمة.