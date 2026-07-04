مع افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية.. استعراض إمكانات "الأوكتاجون" بالعاصمة الجديدة

شهد افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعراض الإمكانات التكنولوجية والمعمارية للمقر، الذي يعد المقر الاستراتيجي للقوات المسلحة، والمجهز بأحدث تقنيات الفحص والمراقبة.

أحدث تقنيات التأمين والإدارة

وجاء في العرض أن المقر تم بناؤه بعقول وأيدي أبناء القوات المسلحة، ليخرج كمنطقة تكنولوجية مؤمنة بالكامل، ولا يقتصر التطور على التصميم الخارجي، وإنما يمتد إلى أسلوب الإدارة، ومركز بيانات ضخم، والخدمات الصوتية والمرئية داخل القاعات التي تعمل بأنظمة فائقة الجودة.

أكاديمية عسكرية على مساحة 850 فدانًا

وتناول العرض الأكاديمية العسكرية، المقامة على مساحة 850 فدانًا، والمزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا لتوفير بيئة تعليمية، وتضم كلية الحرب العليا، إلى جانب مركز للتدريب.

نادي للفروسية وطاقة شمسية

كما يضم المشروع ناديًا للفروسية مجهزًا بالكامل على مساحة 134 فدانًا، إلى جانب انتشار لوحات الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء، بالإضافة إلى مساحات خضراء تعتمد عليها المنطقة.

ويعكس "الأوكتاجون" التطور التكنولوجي والمعماري في مقر القيادة الاستراتيجية للدولة، من خلال منظومة تعتمد على أحدث وسائل التأمين والإدارة والبنية التعليمية.