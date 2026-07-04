الرئيس السيسي: "الأوكتاجون" يمثل رسالة بأن مصر دولة استقرار وأمن

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية.

واصطحب الرئيس خلال مراسم التوقيع، الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى جانب قادة القوات المسلحة.

وعقب إلقاء كلمته التي أكد فيها أن مقر القيادة الاستراتيجية "الأوكتاجون" يمثل رسالة بأن مصر دولة استقرار وأمن، وصرح للشعب المصري العظيم، دعا الرئيس قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة إلى مشاركته في إعطاء إشارة بدء افتتاح مقر القيادة.