درع وسيف .. كلمات السادات حاضرة في افتتاح الأوكتاجون

شهد افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة "الأوكتاجون" بالعاصمة الجديدة استحضار كلمات الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي قال فيها: "إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف.. أنه قد أصبح له درع وسيف".

المشهد حمل دلالات رمزية تزامنًا مع تدشين الصرح الاستراتيجي الجديد، ومدى تقدم الدولة المصرية في صناعة وتحديث اسلاحتا وقوتها العسكرية

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الجديدة لافتتاحه بشكل رسمي .

أنشأت مصر القيادة الاستراتيجية للدولة لتجسد رؤية متكاملة في بناء منظومة قيادة حديثة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، وتواكب المفاهيم المعاصرة في إدارة العمليات العسكرية وحماية الأمن القومي.

وتعكس القيادة الاستراتيجية الرؤية التي تتبناها مصر في تطوير مؤسساتها الدفاعية، وإنشاء بنية تحتية عسكرية قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.

