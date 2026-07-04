وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ.. الرئيس السيسي يفتتح مقر القيادة الاستراتيجية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، وبدأت الاحتفالات بآيات من الذكر الحكيم، من سورة الانفال، وقرأ الشيخ قول الله تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ.

ووصل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الجديدة لافتتاحه بشكل رسمي .

وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بوصول الرئيس السيسي، وحلقت في سماء العاصمة الجديدة طائرات أباتشي.

وأنشأت مصر القيادة الاستراتيجية للدولة لتجسد رؤية متكاملة في بناء منظومة قيادة حديثة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، وتواكب المفاهيم المعاصرة في إدارة العمليات العسكرية وحماية الأمن القومي.

وتعكس القيادة الاستراتيجية الرؤية التي تتبناها مصر في تطوير مؤسساتها الدفاعية، وإنشاء بنية تحتية عسكرية قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتضم القيادة الاستراتيجية للدولة منظومة متكاملة لإدارة العمليات، والاتصالات الاستراتيجية، وإدارة الأزمات والطوارئ، وفق أحدث المعايير العالمية، وتسهم في تعزيز سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف التشكيلات، وتحقيق أعلى درجات الدقة في إدارة المواقف والسيناريوهات العملياتية كما أن جميع البيانات الخاصة بمقر القيادة الاستراتيجية مؤمنة داخل مراكز محصنة تحت الأرض، فيما يضمن التصميم الهندسي للمقر قدرة عالية على مقاومة الانفجارات والتصدي لأي هجوم جوي محتمل، فضلا عن تزويده بمنظومات دفاعية متطورة قادرة على مواجهة أحدث الأسلحة.