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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اصطفاف أبطال القوات المسلحة.. الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية بمقر القيادة الاستراتيجية مرتديا الزي العسكري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصطفاف أبطال القوات المسلحة بمقر  مقر القيادة الاستراتيجية  بالعاصمة الجديدة مرتديا الزي العسكري. 

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الجديدة لافتتاحه بشكل رسمي .


أنشأت مصر القيادة الاستراتيجية للدولة لتجسد رؤية متكاملة في بناء منظومة قيادة حديثة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، وتواكب المفاهيم المعاصرة في إدارة العمليات العسكرية وحماية الأمن القومي.

وتعكس القيادة الاستراتيجية الرؤية التي تتبناها مصر في تطوير مؤسساتها الدفاعية، وإنشاء بنية تحتية عسكرية قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتضم القيادة الاستراتيجية للدولة منظومة متكاملة لإدارة العمليات، والاتصالات الاستراتيجية، وإدارة الأزمات والطوارئ، وفق أحدث المعايير العالمية، وتسهم في تعزيز سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف التشكيلات، وتحقيق أعلى درجات الدقة في إدارة المواقف والسيناريوهات العملياتية.

كما أن جميع البيانات الخاصة بمقر القيادة الاستراتيجية مؤمنة داخل مراكز محصنة تحت الأرض، فيما يضمن التصميم الهندسي للمقر قدرة عالية على مقاومة الانفجارات والتصدي لأي هجوم جوي محتمل، فضلا عن تزويده بمنظومات دفاعية متطورة قادرة على مواجهة أحدث الأسلحة.
 

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