الرئيس السيسي يهنئ الرئيس ترامب وحكومة وشعب الولايات المتحدة بمناسبة مرور 250 عاماً على إعلان الاستقلال

هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة مرور 250 عاماً على إعلان الاستقلال.



وقال السيد الرئيس - في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي -"أتقدم بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب، وإلى حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة مرور 250 عاماً على إعلان الاستقلال. وأتمنى للولايات المتحدة دوام التقدم والازدهار، ولعلاقات الشراكة الممتدة بين بلدينا مزيداً من التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".

