الرئيس السيسي يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية داخل مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية بالعاصمة الجديدة، في إطار متابعة مشروعات الدولة القومية ضمن “الجمهورية الجديدة”، والوقوف على آخر ما تم تنفيذه في هذا الصرح السيادي المتطور.

مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة

ويُعد مقر القيادة الاستراتيجية أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث يمثل مركزًا موحدًا متكاملًا يهدف إلى دعم وتعزيز كفاءة إدارة مؤسسات الدولة، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية.

أحدث النظم التكنولوجية

ويعتمد المقر على أحدث النظم التكنولوجية المتقدمة في مجالات القيادة والسيطرة والاتصالات الرقمية، بما يتيح تطوير آليات اتخاذ القرار على أعلى مستوى من الدقة والسرعة، إلى جانب توفير بنية تحتية حديثة تدعم العمل المؤسسي المتكامل.