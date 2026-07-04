قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير أستراليا في القاهرة: منتخب مصر استحق التأهل.. وسيكون منافسًا قويًا أمام الأرجنتين
أوناحي يقود المغرب للفوز على كندا وبلوغ ربع نهائي كأس العالم
برنامج مصري خالص.. الرئيس السيسي يوجه بخطة اقتصادية جديدة
كورفيت ستينجراي 2027 بسرعة خارقة.. وهذا سعرها عالميًا
استقرار أسعار مواد البناء في مصر اليوم السبت
آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم
ليس لي حاجة في بطاقة التموين فهل يجوز إعطائها لآخر للاستفادة منها؟.. دار الإفتاء ترد
رسميا.. الأهلي السعودي يعلن رحيل رياض محرز
وزيرة الصحة الفرنسية تعلن تعافي أول مصاب بـ إيبولا في بلادها
المفاوضات مع إيران تتقدم.. ومحادثات الدوحة تدفع العلاقات نحو مسار إيجابي
بعد حذف محامين من بطاقات التموين.. عضو بالنقابة: نطالب بمراجعة قواعد الاستبعاد
لبنان: عودة 400 ألف نازح للجنوب.. والحكومة تستعد لإطلاق خطة الإعمار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مقر القيادة الاستراتيجية يعكس رؤية مصر الاستباقية لحماية الأمن القومي

النائب تامر عبد الحميد
النائب تامر عبد الحميد
محمد الشعراوي

أكد تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما تضمنته كلمته خلال مراسم الافتتاح، يمثل رسالة استراتيجية بالغة الأهمية تؤكد أن الدولة المصرية ماضية في بناء قوة وطنية شاملة، هدفها الأول حماية السلام وصون مقدرات الدولة وتأمين مكتسبات الجمهورية الجديدة.

وقال عبد الحميد، في بيان اليوم، إن الرئيس السيسي بعث بعدة رسائل مهمة، في مقدمتها أن السلام لا يُصان بالشعارات، وإنما بقوة رشيدة قادرة على حماية الأوطان وردع أي تهديدات، وهو ما يعكس نهج الدولة المصرية التي تبني قدراتها العسكرية بالتوازي مع مسيرة التنمية، انطلاقًا من إيمانها بأن الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية لأي تقدم اقتصادي أو تنموي.

وأضاف أن مقر القيادة الاستراتيجية للدولة يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة تحديث مؤسسات الدولة، ونقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة، بما يواكب طبيعة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، ويعزز قدرة مؤسسات الدولة على إدارة مختلف الأزمات والتهديدات بكفاءة عالية، وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية.

رؤية استباقية في التعامل مع المتغيرات الدولية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس السيسي أكدت أيضًا أن مصر تمتلك رؤية استباقية في التعامل مع المتغيرات الدولية، وأن بناء القوة الشاملة للدولة لا يستهدف العدوان، وإنما يهدف إلى حماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على مقدرات الشعب، ودعم استقرار المنطقة في ظل ما تشهده من اضطرابات غير مسبوقة.

وأشار  إلى أن المتابعة المباشرة للرئيس السيسي لهذا المشروع منذ مراحل تنفيذه الأولى تعكس إيمان القيادة السياسية بالتخطيط طويل المدى، وبناء مؤسسات قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، لافتًا إلى أن المقر يعد أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تجسد فلسفة الجمهورية الجديدة في الجمع بين التكنولوجيا الحديثة، والجاهزية المؤسسية، والقدرة على سرعة اتخاذ القرار.

وأكد أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لاحتضان هذا الصرح الاستراتيجي يعكس التكامل بين مشروعات التنمية الوطنية وتعزيز منظومة الأمن القومي، بما يؤكد أن الدولة المصرية تبني حاضرها ومستقبلها وفق رؤية متوازنة تجمع بين التنمية والقوة.

واختتم النائب تامر عبد الحميد بيانه، مؤكدًا أن الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس السيسي خلال الافتتاح لم تكن موجهة للداخل فقط، بل حملت أيضًا رسالة واضحة إلى العالم بأن مصر دولة قوية، تمتلك من الإمكانات والقدرات ما يمكنها من حماية أمنها القومي والدفاع عن مصالحها، لكنها في الوقت ذاته تظل داعمة للسلام والاستقرار، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها المحوري في محيطها الإقليمي.

النائب تامر عبد الحميد مجلس الشيوخ البرلمان مقر القيادة الاستراتيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

منتخب مصر

من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026

إبراهيموفيتش

تعليق مؤثر من إبراهيموفيتش على بكاء محمد صلاح أمس

ترشيحاتنا

ياسمين عز

إحنا في ضهرك.. ياسمين عز تدافع عن محمد هاني: حتى لو جبت جول في نفسك كل ماتش المهم نكسب

الصادرات

الزراعة: الصادرات ارتفعت إلى 9.5 مليون طن ونصدر 405 سلع إلى 167 دولة

ياسمين عز

ياسمين عز: إمام عاشور ساب لاعب أستراليا ينط ودخل من تحت رجله جاب الجول

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

أمراض القلب تنتظر متبعي هذا النظام الغذائي .. دراسة تحذر

مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة

نصائح لتقليل لدغات الحشرات لأصحاب البشرة الحساسة

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

فيديو

رامي جمال

رامي جمال يطرح أغنية أنا استاهل من ألبوم دي علامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد