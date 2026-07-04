قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلطي يقفز 7 جنيهات.. قائمة أسعار الأسماك اليوم في الأسواق
قبل طرح ألبومها .. باسكال مشعلاني تستعد لإطلاق أغنية رومانسية جديدة في هذا الموعد | خاص
‏7 أخطاء شائعة تهدد سيارتك في الصيف.. تجنبها قبل فوات الأوان
بشرى لمنتخب مصر قبل مواجهة الأرجنتين.. ماذا حدث لراقصي التانجو؟
النائب محمد أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح الأوكتاجون: لحظة تاريخية تؤسس لعصر جديد من القوة
التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وباراجواي في ثمن نهائي كأس العالم 2026
الرئيس السوري: نتطلع إلى علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع الولايات المتحدة
بمناسبة عيد الاستقلال.. بابا الفاتيكان يدعو الولايات المتحدة إلى الترحيب بالمهاجرين وحمايتهم
أوناي سيمون: رونالدو لم يعد كما كان.. لكنه لا يزال قاتلًا داخل منطقة الجزاء
شوبير يشيد بإنجاز المغرب: أسود الأطلس بين كبار العالم عن استحقاق
بحضور الرئيس السيسي.. أنغام تشدو بـ "يا حبيبتي يا مصر" في حفل افتتاح القيادة الاستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر تكتب مستقبلها بأدوات القرن الحادي والعشرين.. برلمانية: الأوكتاجون يجسد مفهوم القوة الشاملة

النائبة جيهان شاهين
النائبة جيهان شاهين

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون" في العاصمة الجديدة، يمثل أحد أهم الإنجازات الاستراتيجية في تاريخ الدولة الحديثة، ويعكس رؤية وطنية بعيدة المدى لبناء منظومة سيادية متطورة قادرة على حماية الأمن القومي وإدارة التحديات بكفاءة غير مسبوقة.

افتتاح الأوكتاجون

وقالت شاهين، في بيان لها اليوم، إن "الأوكتاجون" ليس مجرد مقر للقيادة، بل هو عنوان لمرحلة جديدة انتقلت فيها الدولة المصرية من مفهوم الإدارة التقليدية إلى منظومة متكاملة تقوم على توظيف التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار ودقة التعامل مع مختلف المتغيرات.

وأضافت أن العالم يشهد تغيرات متسارعة في طبيعة الصراعات، وهو ما يتطلب امتلاك مؤسسات ذكية قادرة على قراءة المشهد قبل تشكله، واستباق التهديدات، والتعامل مع الأزمات بمنهج علمي، مؤكدة أن الدولة المصرية سبقت كثيرًا من دول المنطقة في تبني هذا النهج، وهو ما يجسده "الأوكتاجون" بكل ما يحمله من قدرات وإمكانات متطورة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذا الصرح يعكس إيمان القيادة السياسية بأن الأمن القومي لم يعد يقتصر على حماية الحدود، بل أصبح يرتبط بحماية البنية التحتية، وتأمين الفضاء السيبراني، وصون قواعد البيانات، وضمان استمرارية مؤسسات الدولة في أداء مهامها بكفاءة تحت مختلف الظروف.
 

افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية

وأكدت أن افتتاح "الأوكتاجون" يوجه رسالة قوية للعالم بأن مصر تمتلك رؤية استراتيجية واضحة، وتواصل تطوير مؤسساتها وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز قدرتها على الحفاظ على الاستقرار، ويدعم مكانتها كدولة محورية تمتلك عناصر القوة الشاملة والتأثير في محيطها الإقليمي.

وأشارت جيهان شاهين إلى أن تنفيذ هذا المشروع العملاق بأيدٍ وخبرات مصرية يعكس التطور الكبير الذي وصلت إليه الكفاءات الوطنية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والأنظمة الذكية، ويؤكد نجاح الدولة في بناء قاعدة وطنية قادرة على تنفيذ أكثر المشروعات السيادية تعقيدًا وفق أحدث المواصفات العالمية.

واختتمت النائبة جيهان شاهين بيانها بالتأكيد على أن "الأوكتاجون" يمثل استثمارًا في أمن الأجيال القادمة، وترجمة عملية لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء دولة قوية وحديثة، تمتلك مؤسسات مرنة، وقدرات متطورة، وإرادة لا تعرف التراجع، بما يضمن حماية مقدرات الوطن واستمرار مسيرة التنمية لعقود مقبلة.

الأوكتاجون افتتاح الأوكتاجون افتتاح مقر الأوكتاجون البرلمان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

إبراهيموفيتش

تعليق مؤثر من إبراهيموفيتش على بكاء محمد صلاح أمس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. توضيح عاجل بشأنهم

ترشيحاتنا

السوشيال ميديا

هل أرباح صُنّاع المحتوى حلال؟.. أمين الفتوى يجيب ويوضح الضوابط الشرعية

دار الإفتاء

هل يجوز الاعتماد على برامج الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن؟.. الإقتاء تجيب

المعاهد الأزهرية

بداية من العام القادم.. ضوابط تدريس اللغة الفرنسية بالمعاهد الأزهرية النموذجية واللغات

بالصور

‏7 أخطاء شائعة تهدد سيارتك في الصيف.. تجنبها قبل فوات الأوان

أخطاء شائعة تهدد سيارتك
أخطاء شائعة تهدد سيارتك
أخطاء شائعة تهدد سيارتك

من الساحل إلى مهرجان جرش وبيروت.. خريطة حفلات نجوم الغناء في يوليو 2026 |تقرير

حفلات النجوم فى يوليو 2026
حفلات النجوم فى يوليو 2026
حفلات النجوم فى يوليو 2026

لعشاق التعديلات.. سعر ومواصفات سوبارو امبريزا المستعملة في مصر

سوبارو امبريزا
سوبارو امبريزا
سوبارو امبريزا

تعرف على أرخص 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ طريقة تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الحكومة تبدأ تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة | تفاصيل حالات الحذف من بطاقة التموين

مبنى القيادة الاستراتيجية - الأوكتاجون

تغطية خاصة لـ صدى البلد.. نقلة نوعية في منظومة القيادة الاستراتيجية.. معلومات عن الأوكتاجون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد