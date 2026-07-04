مصر تكتب مستقبلها بأدوات القرن الحادي والعشرين.. برلمانية: الأوكتاجون يجسد مفهوم القوة الشاملة

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون" في العاصمة الجديدة، يمثل أحد أهم الإنجازات الاستراتيجية في تاريخ الدولة الحديثة، ويعكس رؤية وطنية بعيدة المدى لبناء منظومة سيادية متطورة قادرة على حماية الأمن القومي وإدارة التحديات بكفاءة غير مسبوقة.

افتتاح الأوكتاجون

وقالت شاهين، في بيان لها اليوم، إن "الأوكتاجون" ليس مجرد مقر للقيادة، بل هو عنوان لمرحلة جديدة انتقلت فيها الدولة المصرية من مفهوم الإدارة التقليدية إلى منظومة متكاملة تقوم على توظيف التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار ودقة التعامل مع مختلف المتغيرات.

وأضافت أن العالم يشهد تغيرات متسارعة في طبيعة الصراعات، وهو ما يتطلب امتلاك مؤسسات ذكية قادرة على قراءة المشهد قبل تشكله، واستباق التهديدات، والتعامل مع الأزمات بمنهج علمي، مؤكدة أن الدولة المصرية سبقت كثيرًا من دول المنطقة في تبني هذا النهج، وهو ما يجسده "الأوكتاجون" بكل ما يحمله من قدرات وإمكانات متطورة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذا الصرح يعكس إيمان القيادة السياسية بأن الأمن القومي لم يعد يقتصر على حماية الحدود، بل أصبح يرتبط بحماية البنية التحتية، وتأمين الفضاء السيبراني، وصون قواعد البيانات، وضمان استمرارية مؤسسات الدولة في أداء مهامها بكفاءة تحت مختلف الظروف.



افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية

وأكدت أن افتتاح "الأوكتاجون" يوجه رسالة قوية للعالم بأن مصر تمتلك رؤية استراتيجية واضحة، وتواصل تطوير مؤسساتها وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز قدرتها على الحفاظ على الاستقرار، ويدعم مكانتها كدولة محورية تمتلك عناصر القوة الشاملة والتأثير في محيطها الإقليمي.

وأشارت جيهان شاهين إلى أن تنفيذ هذا المشروع العملاق بأيدٍ وخبرات مصرية يعكس التطور الكبير الذي وصلت إليه الكفاءات الوطنية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والأنظمة الذكية، ويؤكد نجاح الدولة في بناء قاعدة وطنية قادرة على تنفيذ أكثر المشروعات السيادية تعقيدًا وفق أحدث المواصفات العالمية.

واختتمت النائبة جيهان شاهين بيانها بالتأكيد على أن "الأوكتاجون" يمثل استثمارًا في أمن الأجيال القادمة، وترجمة عملية لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء دولة قوية وحديثة، تمتلك مؤسسات مرنة، وقدرات متطورة، وإرادة لا تعرف التراجع، بما يضمن حماية مقدرات الوطن واستمرار مسيرة التنمية لعقود مقبلة.