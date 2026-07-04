لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

كشفت الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفى عبده تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد تعرضها الى كسر فى القدم.

وقالت عزة مجاهد ابنة فيفى عبده فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "حتى الآن الطبيب المعالج لها لم يحدد الاجراء الذى يمكن ان يتخذه معها وفضل ان تستمر فى الجبس لمدة ثلاث أسابيع أخرى وبعدها يقرر ما إذا كان تحتاج لإجراء عملية أم لا.

تطورات حالة الفنانة فيفى عبده

وأوضحت أن الفريق الطبي قرر تركيب جبيرة للقدم المصابة، بهدف تثبيت موضع الكسر ومنحه الفرصة للالتئام بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تُعد من المراحل المهمة في رحلة العلاج، حيث يتم تقييم مدى تحسن الحالة قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

وأضافت أن الأطباء حددوا موعدًا جديدًا للكشف الطبي بعد نحو أسبوع ونصف، وذلك لإجراء فحوصات دقيقة والوقوف على آخر تطورات الحالة الصحية، موضحة أن هذا الكشف سيكون حاسمًا في تحديد المسار العلاجي المناسب خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت أن القرار النهائي بشأن احتياج فيفي عبده إلى تدخل جراحي لم يُحسم حتى الآن، حيث سيعتمد على نتائج الفحص المقبل ومدى استجابة الكسر للعلاج التحفظي والجبيرة، لافتة إلى أنه في حال عدم حدوث التحسن المطلوب قد يلجأ الأطباء إلى إجراء عملية جراحية لتثبيت الكسر باستخدام الشرائح والمسامير.

وأشارت إلى أن الفريق الطبي يفضل التريث وعدم التسرع في اتخاذ قرار الجراحة، خاصة أن الأيام الأولى بعد الإصابة تلعب دورًا مهمًا في تقييم استقرار الكسر وتحديد أفضل وسيلة علاجية تضمن سرعة التعافي وتجنب أي مضاعفات محتملة.

وعن الوضع الحالي للفنانة، أوضحت ابنتها أن فيفي عبده تقضي فترة النقاهة داخل منزلها، ملتزمة بالراحة التامة وتجنب الحركة أو بذل أي مجهود قد يؤثر على عملية التئام الكسر، وذلك وفقًا لتعليمات الأطباء المشرفين على حالتها.

كما أكدت أن الفنانة تتابع حالتها الصحية بشكل يومي، وتحرص على تنفيذ جميع الإرشادات الطبية الموصى بها، في انتظار موعد المراجعة الطبية المقبلة التي ستكشف بصورة أوضح مدى تحسن الإصابة والخطوات العلاجية التالية.