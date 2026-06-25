ابنة فيفي عبده تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية

تواصل الفنانة فيفي عبده رحلة العلاج والتعافي بعد تعرضها لكسر في القدم خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين جمهورها ومحبيها الذين حرصوا على متابعة تطورات حالتها الصحية أولًا بأول، وسط دعوات متواصلة لها بالشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى نشاطها الفني المعتاد.

وفي تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، كشفت ابنة الفنانة فيفي عبده آخر المستجدات المتعلقة بحالتها الصحية، مؤكدة أن والدتها ما زالت تخضع للعلاج والمتابعة الطبية الدقيقة، تنفيذًا لتعليمات الأطباء الذين يراقبون تطورات الحالة بشكل مستمر للاطمئنان على استجابة الكسر للعلاج الحالي.

وأوضحت أن الفريق الطبي قرر تركيب جبيرة للقدم المصابة، بهدف تثبيت موضع الكسر ومنحه الفرصة للالتئام بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تُعد من المراحل المهمة في رحلة العلاج، حيث يتم تقييم مدى تحسن الحالة قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

وأضافت أن الأطباء حددوا موعدًا جديدًا للكشف الطبي بعد نحو أسبوع ونصف، وذلك لإجراء فحوصات دقيقة والوقوف على آخر تطورات الحالة الصحية، موضحة أن هذا الكشف سيكون حاسمًا في تحديد المسار العلاجي المناسب خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت أن القرار النهائي بشأن احتياج فيفي عبده إلى تدخل جراحي لم يُحسم حتى الآن، حيث سيعتمد على نتائج الفحص المقبل ومدى استجابة الكسر للعلاج التحفظي والجبيرة، لافتة إلى أنه في حال عدم حدوث التحسن المطلوب قد يلجأ الأطباء إلى إجراء عملية جراحية لتثبيت الكسر باستخدام الشرائح والمسامير.

وأشارت إلى أن الفريق الطبي يفضل التريث وعدم التسرع في اتخاذ قرار الجراحة، خاصة أن الأيام الأولى بعد الإصابة تلعب دورًا مهمًا في تقييم استقرار الكسر وتحديد أفضل وسيلة علاجية تضمن سرعة التعافي وتجنب أي مضاعفات محتملة.

وعن الوضع الحالي للفنانة، أوضحت ابنتها أن فيفي عبده تقضي فترة النقاهة داخل منزلها، ملتزمة بالراحة التامة وتجنب الحركة أو بذل أي مجهود قد يؤثر على عملية التئام الكسر، وذلك وفقًا لتعليمات الأطباء المشرفين على حالتها.

كما أكدت أن الفنانة تتابع حالتها الصحية بشكل يومي، وتحرص على تنفيذ جميع الإرشادات الطبية الموصى بها، في انتظار موعد المراجعة الطبية المقبلة التي ستكشف بصورة أوضح مدى تحسن الإصابة والخطوات العلاجية التالية.

وخلال الأيام الماضية، تلقت فيفي عبده موجة كبيرة من رسائل الدعم والمساندة من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، حيث حرص عدد كبير من محبيها على الدعاء لها بالشفاء العاجل وتجاوز هذه الوعكة الصحية في أقرب وقت، متمنين عودتها سريعًا إلى جمهورها وأعمالها الفنية التي تحظى بمتابعة واسعة.