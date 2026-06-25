قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الشيوخ الأمريكي" يغير تصويته بشأن حرب إيران وترامب يرحب
سعيد العويران: منتخب مصر قادر على بلوغ دور الـ16 في المونديال
وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن قرار عاجل من ترامب بشأن فنزويلا بعد الزلزال
رئيسة فنزويلا تعلن ولاية لا جوايرا الشمالية منطقة منكوبة
التقارير غير مبشرة.. قرار عاجل من ترامب بعد زلزال فنزويلا
ترامب : تعليمات للوكالات الحكومية بسرعة التحرك بشأن زلزل فنزويلا
للرزق وفك الكرب .. أدعية يوم عاشوراء 2026
ناقد رياضي: منتخب مصر لا يعرف سوى الفوز أمام إيران .. والصدارة هدف الفراعنة
اليابان: زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب محافظة «إيواته»
بدون إعادة تعيين الراوتر: حلول سريعة لتوصيل الهاتف بالـ Wi-Fi
ناقد رياضي: مصر قد تنفرد بإنجاز عربي تاريخي في مونديال 2026 حال الفوز على إيران
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم.. الدولار عند 49.66 جنيه للشراء|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ابنة فيفي عبده تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية

الفنانة فيفي عبده
الفنانة فيفي عبده
أوركيد سامي

تواصل الفنانة فيفي عبده رحلة العلاج والتعافي بعد تعرضها لكسر في القدم خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين جمهورها ومحبيها الذين حرصوا على متابعة تطورات حالتها الصحية أولًا بأول، وسط دعوات متواصلة لها بالشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى نشاطها الفني المعتاد.

وفي تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، كشفت ابنة الفنانة فيفي عبده آخر المستجدات المتعلقة بحالتها الصحية، مؤكدة أن والدتها ما زالت تخضع للعلاج والمتابعة الطبية الدقيقة، تنفيذًا لتعليمات الأطباء الذين يراقبون تطورات الحالة بشكل مستمر للاطمئنان على استجابة الكسر للعلاج الحالي.

وأوضحت أن الفريق الطبي قرر تركيب جبيرة للقدم المصابة، بهدف تثبيت موضع الكسر ومنحه الفرصة للالتئام بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تُعد من المراحل المهمة في رحلة العلاج، حيث يتم تقييم مدى تحسن الحالة قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

وأضافت أن الأطباء حددوا موعدًا جديدًا للكشف الطبي بعد نحو أسبوع ونصف، وذلك لإجراء فحوصات دقيقة والوقوف على آخر تطورات الحالة الصحية، موضحة أن هذا الكشف سيكون حاسمًا في تحديد المسار العلاجي المناسب خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت أن القرار النهائي بشأن احتياج فيفي عبده إلى تدخل جراحي لم يُحسم حتى الآن، حيث سيعتمد على نتائج الفحص المقبل ومدى استجابة الكسر للعلاج التحفظي والجبيرة، لافتة إلى أنه في حال عدم حدوث التحسن المطلوب قد يلجأ الأطباء إلى إجراء عملية جراحية لتثبيت الكسر باستخدام الشرائح والمسامير.

وأشارت إلى أن الفريق الطبي يفضل التريث وعدم التسرع في اتخاذ قرار الجراحة، خاصة أن الأيام الأولى بعد الإصابة تلعب دورًا مهمًا في تقييم استقرار الكسر وتحديد أفضل وسيلة علاجية تضمن سرعة التعافي وتجنب أي مضاعفات محتملة.

وعن الوضع الحالي للفنانة، أوضحت ابنتها أن فيفي عبده تقضي فترة النقاهة داخل منزلها، ملتزمة بالراحة التامة وتجنب الحركة أو بذل أي مجهود قد يؤثر على عملية التئام الكسر، وذلك وفقًا لتعليمات الأطباء المشرفين على حالتها.

كما أكدت أن الفنانة تتابع حالتها الصحية بشكل يومي، وتحرص على تنفيذ جميع الإرشادات الطبية الموصى بها، في انتظار موعد المراجعة الطبية المقبلة التي ستكشف بصورة أوضح مدى تحسن الإصابة والخطوات العلاجية التالية.

وخلال الأيام الماضية، تلقت فيفي عبده موجة كبيرة من رسائل الدعم والمساندة من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، حيث حرص عدد كبير من محبيها على الدعاء لها بالشفاء العاجل وتجاوز هذه الوعكة الصحية في أقرب وقت، متمنين عودتها سريعًا إلى جمهورها وأعمالها الفنية التي تحظى بمتابعة واسعة.

الفنانة فيفي عبده اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

تريزيجه

مليون دولار.. الأهلي يوافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الذهب

1800 جنيه خسارة يومية.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بمصر؟

ادعيه يوم عاشوراء - دعاء يوم عاشوراء

ادعيه يوم عاشوراء .. أفضل 400 دعاء مكتوب للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

منتخب مصر

أزمة تسبق مواجهة مصر وإيران في المونديال .. اعتراض رسمي قبل صافرة البداية

ناني سعد الدين ومحمد رمضان

مش بشحت منك.. ناني سعد الدين تروي موقفًا صعبا مع محمد رمضان

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد طه

الاعتماد والرقابة الصحية تجدد اعتمادها المؤسسي من ISQua لمدة 4 سنوات

الدكتورة عبلة الألفي - نائب وزير الصحة والسكان

الصحة: استبعاد مديرة المركز الطبي العام بسوهاج لتقصيرها في أداء عملها

وزيرا الزراعة والري

مصر والصين تناقشان التعاون في مشروعات الري والزراعة الذكية

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد