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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحت مظلة أسوان بشبابها أجمل.. تنفيذ 41 نشاطًا بمراكز أسوان وإدفو ونصر النوبة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصلت مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " دعم وتشجيع المبادرات الشبابية والمجتمعية الهادفة إلى خدمة المجتمع وتعظيم مشاركة الشباب فى جهود التنمية .

41 نشاطًا وفعالية بمشاركة 4394 مستفيدًا

وشهدت المبادرات الشبابية المنفذة تحت مظلة " أسوان بشبابها أجمل" ، بإشراف ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات المجتمعية والتنموية، تنفيذ 41 نشاطًا وفعالية بمراكز أسوان وإدفو ونصر النوبة، بإجمالي 4394 مستفيدًا من مختلف فئات المجتمع، مع تفعيل التطبيق الإلكتروني للمبادرات لمتابعة وتقييم معدلات التنفيذ .

تنفيذ أنشطة فى 3 مجالات رئيسية

وعملت هذه المبادرات على تغطية 3 مجالات رئيسية ضمن إستراتيجية العمل الأهلى ، شملت التنمية والإقتصاد المحلى ، والتكيف المناخى والبيئة الخضراء ، والتنمية السكانية والصحية والرعاية المتكاملة بما يعكس تنوع المبادرات وإستجابتها لعدد من القضايا والإحتياجات المجتمعية .

تنوع المبادرات الشبابية

وتم تنفيذ هذه الأنشطة من خلال عدد من المبادرات الشبابية ، والتى تعكس تنوع الأفكار والمجالات التى يهتم بها الشباب لخدمة مجتمعهم، ومن أبرزها مبادرات الإسعافات النفسية، وكورنيش إدفو السياحي التنموي الذكي، ودمنا نبض حياة، ونقطة تحول، وتأهيل الشباب لسوق العمل، وسفراء الأخضر، وبصمة فضل، وشجرة وحياة .

أنشطة توعوية وبيئية ومجتمعية متنوعة

وتنوع المستفيدون من الأنشطة بين الشباب والأطفال والسيدات، من الذكور والإناث بما يعكس إتساع نطاق المبادرات وقدرتها على الوصول إلى شرائح مجتمعية متنوعة، والإستجابة لعدد من الاحتياجات والقضايا المختلفة ، كما تنوعت الأنشطة المنفذة لتشمل اجتماعات تنسيقية، وورش عمل، وندوات توعوية، وحملات للتشجير والنظافة والتجميل ، وورشًا للحكى والكتابة الإبداعية والرسم، وورشًا للدعم النفسي للرياضيين، إلى جانب عدد من الأنشطة الميدانية .

تعزيز التواصل مع المواطنين

وشملت الجهود إطلاق صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالمبادرات، بهدف تعزيز التواصل مع المواطنين، والتعريف بالأنشطة والفعاليات، ودعم وصول الرسائل التوعوية والتنموية إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، بالتوازي مع تفعيل التطبيق الإلكتروني لمتابعة وتقييم تنفيذ المبادرات .

تمكين الشباب وتحويل الأفكار إلى مبادرات

وتؤكد هذه التجربة أهمية إتاحة الفرصة أمام الشباب لطرح أفكارهم وتحويلها إلى مبادرات وأنشطة قابلة للتنفيذ، بما يعزز دورهم كشريك أساسي في التنمية، ويساعدهم على إكتساب الخبرات والمهارات في مجالات التخطيط والتنظيم والعمل الجماعي والتواصل وإدارة المبادرات والعمل الميدانى ، كما تسهم هذه المبادرات في تعزيز ثقافة التطوع والمشاركة المجتمعية، وتشجيع الشباب على المبادرة وتحمل المسؤولية تجاه مجتمعهم، والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم في التعامل مع القضايا والاحتياجات المجتمعية .

تواصل مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " الإنتقال من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ الفعلى بما يدعم جهود التنمية ويعزز المشاركة المجتمعية ، ويؤكد أهمية دور الشباب فى بناء مجتمع أكثر وعيًا وتفاعلًا وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة .

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