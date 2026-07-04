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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيرين عبد الوهاب تطرح بوستر ألبومها وتكشف موعد طرحه

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
محمد سعيد

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بوستر ألبومها الجديد المنتظر طرحه في الموسم الصيفي الجاري. 

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر ألبومها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، معلنة عن طرحه خلال شهر يوليو الجاري. 

شيرين عبد الوهاب 

من جهة أخرى، تمكنت أغنية تباعًا تباعًا ، للفنانة شيرين عبد الوهاب ، من تحقيق نسب المشاهدة عالية عبر موقع توتيوب . 

وحققت الأغنية نسب استماع وصلت الب 56 مليون، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة.

وتحمل أغنية «تباعًا تباعًا» توقيع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، فيما تولى توما مهمة التوزيع الموسيقي والميكس والماستر، بينما قدم أحمد حسين عزف الجيتار والبزق.

وجاء في كلمات الأغنية: «هقولك تباعًا تباعًا.. إيه أسباب غرامي بجمالك وحبي الشديد، وليه اندفعت اندفاعًا وليه انقطعت انقطاعًا عن الدنيا وإنت بعيد، هخلص كلام الأغاني وألحن كلامي الجديد، نقضي الليالي استماعًا وأسهر وأقولك بحبك وعُمري ما أقولك وداعًا».

تأجيل أغنية شيرين عبد الوهاب 

وكان أعلن ناصر بجاتو، مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن تأجيل طرح أغنيتها الجديدة، بسبب مباريات كأس العالم. 

وقال ناصر بجاتو في تصريحات تليفزيونية:  الأغنية الجديدة كانت جاهزة للطرح، إلا أنه تم الاستقرار على تأجيلها إلى موعد لاحق، ، في ظل انشغال الجمهور بمتابعة مباريات كأس العالم.

أغنية بحرية

طرح المطرب محمد حماقي أغنية ديو تجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب بعنوان "بَحريَّه" ثاني أغنيات ألبومه “سمّعوني”.

الأغنية تم طرحها علي موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقي المختلفة وهى كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

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