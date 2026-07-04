حفل زفاف أسطوري.. تايلور سويفت تغلق شوارع نيويورك بسبب زواجها

احتفلت نجمة البوب العالمية تايلور سويفت بزفافها على نجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي في حفل وصف بـ"زفاف القرن"، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والرياضة، فيما تولى النجم آدم ساندلر الإشراف على مراسم الاحتفال، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

تفاصيل زواج تايلور سويفت

واختار العروسان إطلالتيهما من تصميم دار كريستيان ديور، كما قررا الاستغناء عن وصيفات العروس ومرافقي العريس، إذ اقتصر الأمر على أوستن سويفت، شقيق العروس، ليكون إشبينها، بينما تولى جيسون كيلسي، شقيق العريس ولاعب كرة القدم الأمريكية المعتزل، مهمة إشبين العريس.

وأقيم الحفل في ماديسون سكوير جاردن بمدينة نيويورك، ما أدى إلى إغلاق أحد أكثر شوارع مانهاتن ازدحاما، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهد الزفاف حضورا لافتا لعدد كبير من مشاهير هوليوود، من بينهم هيو جرانت، وإيثان هوك، وإد شيران، وبرادلي كوبر، وسيلينا جوميز، وجيسون سوديكيس، والمغني بنسون بون، وعارضة الأزياء جيجي حديد، إلى جانب عدد من نجوم كرة القدم الأمريكية وأصدقاء العروسين.

تفاصيل حفل زواج تايلور سويفت

ووصل معظم الضيوف في سيارات سوداء بزجاج معتم، بينما احتشد آلاف من محبي تايلور سويفت خارج موقع الحفل مرددين أشهر أغانيها.

وانطلقت الاحتفالات مساء الخميس بعشاء خاص ضم نحو 100 مدعو، قبل إقامة حفل الزفاف الرئيسي مساء الجمعة، والذي تسبب في ازدحام مروري كبير بعد إغلاق الشرطة للشوارع المحيطة. كما أضاءت ساحة ماديسون سكوير جاردن بلافتات ضخمة حملت عبارة "تزوجا للتو"، احتفالا بالعروسين.

وأشارت BBC إلى أن استضافة حفل بهذا الحجم داخل ماديسون سكوير جاردن تعد إنجازا استثنائيا، نظرا لما تتطلبه من تكاليف ضخمة وإجراءات تنظيمية معقدة، شملت إغلاق الطرق المحيطة وإضاءة مبنى إمباير ستيت، وهو ما يعكس المكانة والنفوذ اللذين تتمتع بهما تايلور سويفت.

وبالتزامن مع الزفاف، أعلن متحدث باسم سويفت أن العروسين قدما تبرعات خيرية بقيمة 26 مليون دولار لعدد من المؤسسات في الولايات المتحدة، شملت بنوك الطعام، والجمعيات الداعمة لتعليم الفنون، وبرامج علاج سرطان الأطفال.

وقالت الناقدة المتخصصة في الثقافة الشعبية كريستين مينزر إن تايلور سويفت وترافيس كيلسي يجمعان بين اثنين من أبرز رموز الثقافة الأمريكية، وهما الموسيقى وكرة القدم، مؤكدة أن مدينة نيويورك اعتادت التعامل مع المشاهير باعتبارهم جزءا من الحياة اليومية، مع احترام خصوصيتهم وتركهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي.