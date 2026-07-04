قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: نجدد دعوتنا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ وبدء إعادة إعمار غزة
خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين والأوراق المطلوبة
تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا في 2026.. الخطوات والرسوم و الوقت
دراسة مفاجئة: قيادة السيارات المانيوال تحمي من الخرف
بنك جيه بي مورجان يتوقع وصول الذهب إلى 4 آلاف و 500 دولار للأوقية
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان المتوسطي: مصر اختارت عبر تاريخها أن تكون قوةً داعمةً للسلام وجسرًا للحوار
القوة والردع.. تسليح نوعي للجيش المصري لحماية الأمن القومي
نائب رئيس مجلس النواب المغربي: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يعيدان رسم موازين القوة في العالم
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: مصر بقيادة الرئيس السيسي قامت بدور محوري في التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب في غزة
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: التنمية لا تزدهر إلا في ظل السلام.. والحروب لا تصنع أمنًا دائمًا
أداة للقتل والتدمير ..رئيس مجلس الأعيان الأردني يدعو إلى تشريعات وقائية للذكاء الاصطناعي ولجنة برلمانية متخصصة في التحول الرقمي
كشف أثري جديد لمدينة سكنية كاملة بالوادي الجديد .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حفل زفاف أسطوري.. تايلور سويفت تغلق شوارع نيويورك بسبب زواجها

تايلور سويفت
تايلور سويفت
أحمد إبراهيم

احتفلت نجمة البوب العالمية تايلور سويفت بزفافها على نجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي في حفل وصف بـ"زفاف القرن"، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والرياضة، فيما تولى النجم آدم ساندلر الإشراف على مراسم الاحتفال، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

تفاصيل زواج تايلور سويفت

واختار العروسان إطلالتيهما من تصميم دار كريستيان ديور، كما قررا الاستغناء عن وصيفات العروس ومرافقي العريس، إذ اقتصر الأمر على أوستن سويفت، شقيق العروس، ليكون إشبينها، بينما تولى جيسون كيلسي، شقيق العريس ولاعب كرة القدم الأمريكية المعتزل، مهمة إشبين العريس.

وأقيم الحفل في ماديسون سكوير جاردن بمدينة نيويورك، ما أدى إلى إغلاق أحد أكثر شوارع مانهاتن ازدحاما، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشهد الزفاف حضورا لافتا لعدد كبير من مشاهير هوليوود، من بينهم هيو جرانت، وإيثان هوك، وإد شيران، وبرادلي كوبر، وسيلينا جوميز، وجيسون سوديكيس، والمغني بنسون بون، وعارضة الأزياء جيجي حديد، إلى جانب عدد من نجوم كرة القدم الأمريكية وأصدقاء العروسين.

تفاصيل حفل زواج تايلور سويفت

ووصل معظم الضيوف في سيارات سوداء بزجاج معتم، بينما احتشد آلاف من محبي تايلور سويفت خارج موقع الحفل مرددين أشهر أغانيها.

وانطلقت الاحتفالات مساء الخميس بعشاء خاص ضم نحو 100 مدعو، قبل إقامة حفل الزفاف الرئيسي مساء الجمعة، والذي تسبب في ازدحام مروري كبير بعد إغلاق الشرطة للشوارع المحيطة. كما أضاءت ساحة ماديسون سكوير جاردن بلافتات ضخمة حملت عبارة "تزوجا للتو"، احتفالا بالعروسين.

وأشارت BBC إلى أن استضافة حفل بهذا الحجم داخل ماديسون سكوير جاردن تعد إنجازا استثنائيا، نظرا لما تتطلبه من تكاليف ضخمة وإجراءات تنظيمية معقدة، شملت إغلاق الطرق المحيطة وإضاءة مبنى إمباير ستيت، وهو ما يعكس المكانة والنفوذ اللذين تتمتع بهما تايلور سويفت.

وبالتزامن مع الزفاف، أعلن متحدث باسم سويفت أن العروسين قدما تبرعات خيرية بقيمة 26 مليون دولار لعدد من المؤسسات في الولايات المتحدة، شملت بنوك الطعام، والجمعيات الداعمة لتعليم الفنون، وبرامج علاج سرطان الأطفال.

وقالت الناقدة المتخصصة في الثقافة الشعبية كريستين مينزر إن تايلور سويفت وترافيس كيلسي يجمعان بين اثنين من أبرز رموز الثقافة الأمريكية، وهما الموسيقى وكرة القدم، مؤكدة أن مدينة نيويورك اعتادت التعامل مع المشاهير باعتبارهم جزءا من الحياة اليومية، مع احترام خصوصيتهم وتركهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي.

تايلور سويف الفنانة تايلور سويفت أعمال تايلور سويفت أغاني تايلور سويفت زواج تايلور سويفت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

حمزة عبد الكريم

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

الارجنتين

بعد تعادل الرأس الأخضر أمام الأرجنتين.. فتحي سند يلمح إلى مفاجأة جديدة

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

منتخب مصر

من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026

ترشيحاتنا

مركز طب أسرة

وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن 98 زيارة ميدانية لمتابعة إنشاء وتطوير 36 مستشفى و62 وحدة خلال يونيو

للواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب

الريف المصري الجديد يكشف خطة التوسع الزراعي أمام النواب

إنشاء وتطوير 36 مستشفى و62 وحدة

وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن 98 زيارة ميدانية لمتابعة إنشاء وتطوير 36 مستشفى و62 وحدة

بالصور

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمختلف مراكز ومدن الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

القوة والردع.. تسليح نوعي للجيش المصري لحماية الأمن القومي

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

يفقدها الجسم في موجة الحر.. أطعمة تعوض 7 أملاح مهمة للجسم

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف

وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق

حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد