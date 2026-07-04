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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في عيد ميلادها.. قصة خطوبة مديحة حمدي من الزعيم عادل إمام

مديحة حمدي
مديحة حمدي
أحمد إبراهيم

تحتفل الفنانة مديحة حمدي بعيد ميلادها وهي إحدى النجمات اللاتي قدمن أعمالا تظل محفورة فى وجدان المشاهد. 

كشفت الفنانة مديحة حمدي عن خطبتها من الفنان عادل إمام في بداية مشواره نحو النجومية والبطولة ولكن خطبتهما لم تستمر طويلاً.

وقالت مديحة حمدي، في تصريحات تلفزيونية، إن خطيبها كان هو الزعيم عادل إمام، وبعد عدم إتمام الخطبة ظلت تكن له كل الاحترام والتقدير، قائلة «هو شخص محترم وزعيمنا كلنا.. وربنا كرمه علشان بار بوالديه ودائمًا بيوصل رحمه».

وأضافت أنها تحب زوجته هالة، التي ساعدته كثيرًا في استقرار حياته وتحقيق النجاح الكبير الذي وصل إليه، قائلة: «وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة».

مديحة حمدي تتحدث عن تجربتها مع البوتكس

وقد حلت الفنانة مديحة حمدي، ضيفة على برنامج “قعدة ستات” والذي تقدمه الإعلامية مروة صبري.

وتحدثت مديحة حمدي، خلال اللقاء، عن تجربتها مع البوتكس والفيلر لتؤكد أنها لجأت لهذه الطرق الحديثة من تجميل البشرة للحفاظ على شبابها.

وأكدت مديحة حمدي، أنها كانت تلجأ إلى حقن البوتكس والفيلر بشكل سنوى للحفاظ على نضارة بشرتها واستبدلت مؤخرا هذه الحقن ببعض مستحضرات التجميل التى تعمل على نفس وظيفة البوتكس والفيلر ولكن بمكونات طبيعية.

اعتزال مديحة حمدي

نفت الفنانة مديحة حمدى اعتزالها الفن، مؤكدة على أن الأعمال الدرامية او السينمائية أصبحت لجيل الشباب دون النظر إلى الجيل الذى تنتمي إليه.

وأضافت مديحة حمدي فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنها لم تتلقَ أى سيناريو للمشاركة فيه منذ فترة طويلة، لذلك فهي بعيدة عن الأعمال الدرامية خلال الفترة الماضية.

وتابعت “أتمني تقديم عمل فى رمضان وأعربت الفنانة مديحة حمدي عن أمنيتها فى تقديم عمل فني خلال الفترة القادمة وأشارت فى تصريحاتها الخاصة انها تتمنى تقديم هذا العمل فى موسم رمضان القادم”.

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