قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل من 49 جنيهًا..سعر الدولار اليوم السبت 4 يوليو 2026 في البنوك
فعل نهى عنه النبي بحديث شريف.. الإفتاء تحذر منه
المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: دعم الرئيس السيسي يمثل دفعة قوية لمواصلة النجاح في المباريات القادمة
عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟
برلماني: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يعزز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
شائعة أم تجارة غير مشروعة؟.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور تماسيح النيل في الترع
انطلاق اجتماعات القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات بمجلس النواب
بطة في المدرجات و3 بطاقات حمراء بالافتتاح.. مشاهد غريبة فى مونديال 2026
موعد مباراة منتخب مصر والأرجنتين في كأس العالم
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 4 يوليو.. اعرف بكام عيار 21؟
ترامب: حطمنا معنويات إيران ومنحناهم مهلة أسبوعا لجنازة خامنئي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مايان السيد تحتفل بتأهل المنتخب المصري بطريقتها الخاصة

مايان السيد
مايان السيد
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة مايان السيد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تحتفل فيه بفوز المنتخب المصري على نظيره الاسترالي وتأهله الى دور الـ 16 بكأس العالم. 

وظهرت مايان السيد  فى مقطع فيديو وهى تحتفل وسط أجواء سعيدة وفرحه كبيرة، حيث خرجت من شباك السيارة وبدأت فى الرقص على نغمات أغنية «هنا مصر» تعبيرا عن سعادتها. 

مايان السيد تتحدث عن فيلم “ولنا فى الخيال حب” 

كشفت الفنانة مايان السيد، كواليس فيلم "ولنا في الخيال حب"، قائلة: إن الفيلم يحتل مكانة خاصة لديها، لأنه جاء في مرحلة كانت تبحث فيها عن أدوار مختلفة تمنحها مساحة أكبر للتنوع والتحدي كممثلة، مشيرة إلى أن شخصية "وردة" جذبتها منذ اللحظة الأولى وشجعتها على خوض التجربة.

كما تحدثت خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، عن الصعوبات التي واجهتها في التحضير للدور، موضحة أن الشخصية كانت مركبة ومتعددة الأبعاد، إضافة إلى اضطرارها لتعلم العزف على البيانو وتقديمه بشكل حي ضمن أحداث العمل.

وتطرقت الفنانة الشابة إلى اهتمامها بالأعمال الاستعراضية، مؤكدة حبها للمسرح والغناء والرقص، وأنها ترحب بالمشاركة في الأعمال الموسيقية التي تتيح لها تقديم مواهبها المختلفة.

وأشادت بتجربتها في العمل مع أحمد السعدني، واصفة إياه بالفنان الموهوب والداعم لزملائه، كما أثنت على موهبة عمر روزيك وشغفه بالإبداع والتفاصيل الفنية.

وعبرت مايان السيد، عن سعادتها بردود الفعل النقدية والجماهيرية التي حظي بها الفيلم، مؤكدة أن إشادة النقاد بأدائها كانت من أكثر الأمور التي أسعدتها خلال الفترة الأخيرة.

كما تحدثت عن مشاركتها في فيلم "كولونيا" مع أحمد مالك، وإخراج محمد صيام، مشيرة إلى أن التجربة منحتها مساحة كبيرة لتطوير الشخصية وإضافة تفاصيل خاصة بها.

وكشفت في ختام اللقاء عن أحدث أعمالها، وهو فيلم "وتر واحد" الذي تشارك في بطولته مع ويجز، ومن إخراج علي العربي، مؤكدة أن العمل يقدم شخصية مختلفة وجديدة بالنسبة لها، وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

مايان السيد الفنانة مايان السيد أعمال مايان السيد أفلام مايان السيد منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

إمام عاشور

إنجاز جديد لـ إمام عاشور بعد هدفه في مباراة مصر وأستراليا

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم

فقد 5 جنيهات من قمته.. سعر الدولار اليوم الجمعة 3-7-2026

حمزة عبد الكريم

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

محمد هاني

بالخطأ في مرماه.. محمد هاني يسجل هدف التعادل لأستراليا في مصر بكأس العالم

صورة من اللقاء

ركلات الترجيح تحسم مباراة مصر وأستراليا بدور الـ32 بكأس العالم 2026

تركي الـ شيخ

تركي آل الشيخ يحتفي بهدف إمام عاشور في شباك أستراليا

ترشيحاتنا

مرض الزهايمر

دراسة: صعوبة التكيف مع التغيرات قد تكون من أولى علامات الزهايمر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | فاكهة صيفية تحمي من الإصابة بالسرطان.. رقائق الذرة من أخطر وجبات الإفطار

رقائق الذرة

احذر.. رقائق الذرة من أخطر وجبات الإفطار

بالصور

وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق

حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف

رائحة الثلاجة الكريهة لن تعود مجددًا .. خطوات بسيطة للتخلص منها نهائيًا.. و 3 طرق للحفاظ على انتعاشها

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا

بدون مجهود.. طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز بمكونات في المنزل

طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد