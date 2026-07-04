شرّفتونا وبكّيتونا وطيّرتونا.. أصالة تهنئ منتخب مصر بعد الفوز على أستراليا

نشرت الفنانة أصالة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحتفل فيه بفوز المنتخب المصري وتأهله الى دور 16.

وكتبت أصالة: شكرًا يا أبطال العرب على الجدية والمسؤولية، والارتقاء بأداء ساحر غيّر الأحوال وبدّل الأحزان، ولوّن الحياة بلون اسمه بلادنا العظيمة مصر والمغرب، شرّفتونا وبكّيتونا وطيّرتونا، وكنتوا قدّ الحلم وأكبر.

أصالة تحيى حفلا غنائيا

وقد أحيت الفنانة أصالة نصري، حفلاً غنائيًا ساهرًا يوم 27 يونيو، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

وقدمت أصالة لجمهورها، باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: (كتير الشوق، يا مجنون، أكتر، أسفة، يمين الله، يسمحولي الكل، مبقاش أنا)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

من جهة أخرى، طرحت أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا التعاون الجديد الذي يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.