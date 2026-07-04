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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالأحمر الناري.. أول ظهور للفنانة نسرين طافش بعد انفصالها

نسرين طافش
نسرين طافش
محمد سعيد

نشرت الفنانة نسرين طافش عدد من الصور ومقطع فيديو لأحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من أمام البحر. 

وعلقت نسرين طافش : أنا الكنز اللي في الرحلة. 

https://www.instagram.com/p/DaVUi9biCfB/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

انفصال نسرين طافش 

وقد أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد جوهر خلال الساعات القليلة الماضية بعد زواج استمر لمدة سنة ونصف ، وذلك بعد أيام قليلة من تردد أنباء عن انفصالهما، قبل أن تؤكد الفنانة الخبر رسميًا.

إعلان رسمي بعد أيام من نفي الشائعات

جاء إعلان الانفصال بعد أقل من أسبوع على تداول أنباء عن انتهاء الزواج، وهي الأنباء التي تعامل معها الثنائي وقتها بطريقة غير مباشرة، بعدما نشرا صورة جمعتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنغام أغنية "وأنا معاك" للهضبة عمرو دياب، في خطوة اعتبرها كثيرون ردًا على ما أثير، قبل أن تعلن نسرين لاحقًا انتهاء العلاقة رسميًا.

وفضلت نسرين طافش إبقاء تفاصيل حياتها الخاصة بعيدًا عن الإعلام، واكتفت بالظهور مع زوجها في عدد محدود من المناسبات، كما شاركت جمهورها بين الحين والآخر بعض اللحظات التي جمعتهما، في ظل حديثها عن حالة الاستقرار التي كانت تعيشها.

من هو أحمد جوهر؟

وأحمد الجوهري رجل أعمال مصري يعمل في مجال تصميم وصناعة المجوهرات، وينتمي إلى عائلة تمتلك علامة تجارية معروفة في هذا المجال، كما سبق له الزواج من شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، ويصغر نسرين طافش بنحو عشر سنوات.

الزوج الثالث في حياة نسرين طافش

ويعد أحمد جوهر ثالث زيجات نسرين طافش، إذ سبق لها خوض تجربتي زواج انتهتا أيضًا بالانفصال، لتصبح حياتها الشخصية محل اهتمام واسع مع كل إعلان جديد يتعلق بها.

وخلال فترة زواجهما ظهر الثنائي في عدد من المناسبات العامة، كما تبادلا رسائل وصورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل خبر الانفصال مفاجئًا لقطاع كبير من الجمهور، خاصة أنه جاء بعد فترة قصيرة من نفي شائعات الطلاق.

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